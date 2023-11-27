Юрист рассказал, могут ли сделать выговор за опоздание из-за снегопада Юрист Соловьев: опоздавший на работу из-за снегопада может обжаловать выговор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выговор за опоздание на работу из-за снегопада можно обжаловать, рассказал юрист Иван Соловьев. В беседе с «Радио 1» эксперт подчеркнул, что вины сотрудника в совершении дисциплинарного проступка в данном случае нет. При этом лучше заранее предупредить руководство об опоздании, отметил он.

Вины работника в совершении дисциплинарного проступка в этом случае нет, потому что снегопад не имеет никакого отношения к исполнению трудовых обязанностей, причинно-следственных связей нет, — пояснил Соловьев.

Юрист советует фиксировать на камеру свой путь от дома до работы. В случае, если работодатель откажет в обжаловании выговора, видео или фото могут стать доказательством в суде. Кроме того, если опоздание происходит из-за задержки общественного транспорта при снегопаде, стоит обменяться контактами с другими пассажирами. Они могут выступить свидетелями. Соловьев порекомендовал также сделать скриншоты прогноза погоды или запросить справку из регионального метеорологического центра и транспортного предприятия, отвечающего за общественный транспорт.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что в Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 56%. За ночь в Москве выпала половина месячной нормы осадков.