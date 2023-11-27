В Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. За ночь же в Москве выпала половина месячной нормы осадков. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире выпало 23 мм снега, или 56% месячной нормы, отметил метеоролог.

В Москве за сутки выпало 35% месячной нормы осадков. Если на ВДНХ это 12 мм, на Балчуге — 15 мм, то метеостанция МГУ зафиксировала 18 мм осадков, — рассказал Тишковец.

Утром 27 ноября сообщалось, что жители ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе Московской области не могут выехать из района на общественном транспорте. Трудности связаны с интенсивным снегопадом и ледяным дождем, а также нечищеными дорогами.

Ранее столичный дептранс сообщил, что наземный транспорт, в том числе трамваи, в разных районах Москвы может ходить с задержками из-за ухудшения погоды. Движение затруднено из-за снежной метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Погодные условия изменили и работу московских аэропортов: задержано или отменено более 45 авиарейсов. По состоянию на утро 27 ноября, проблемы с вылетами воздушных судов наблюдаются в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Больше всего маршрутов отменено во Внуково.