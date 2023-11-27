Жители подмосковного ЖК застряли в своем районе из-за непогоды «Осторожно, Москва»: снегопад не дает жителям выехать из ЖК «Пригород Лесное»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ленинском городском округе Московской области жители ЖК «Пригород Лесное» не могут выехать из района на общественном транспорте, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Трудности связаны с интенсивным снегопадом и ледяным дождем, а также нечищеными дорогами.

Из-за снегопада, ледяного дождя и нечищеных дорог общественный транспорт не может оперативно обеспечить вывоз пассажиров к метро, — сказал один из очевидцев.

Ранее столичный дептранс сообщил, что наземный транспорт, в том числе трамваи, в разных районах Москвы в понедельник, 27 ноября, может ходить с задержками из-за ухудшения погоды. Движение затруднено из-за метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Автовладельцам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не отвлекаться в дороге на мобильный телефон.

Стихия изменила и работу московских аэропортов: задержано или отменено более 45 авиарейсов. По состоянию на утро 27 ноября, проблемы с вылетами воздушных судов наблюдаются в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Больше всего маршрутов отменено во Внуково.