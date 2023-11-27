В аэропортах Москвы задержали и отменили десятки рейсов из-за непогоды Более 45 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 45 авиарейсов в московских аэропортах задержали и отменили из-за сильного снегопада, о чем свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания». В настоящее время проблемы с вылетами воздушных судов наблюдаются в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Больше всего маршрутов отменено во Внуково.

Во Внуково с опозданием отправятся 15 рейсов, три отменили. В Домодедово перенесли время вылета 12 авиарейсов, еще два отменены, а в Шереметьево пришлось задержать 13 авиарейсов, отменены два. Данных о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Похожая ситуация сложилась в московских воздушных гаванях 24 ноября, тогда были отменены и задержаны порядка 50 рейсов. Причиной тому стал снегопад. Утром того дня в Шереметьево задержали 13 рейсов и еще один отменили. В Домодедово не по графику вылетели 13 самолетов, три рейса отменили. Во Внуково перенесли девять рейсов, четыре задержали.

Ранее глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов назвал самые снежные дни, которые ожидаются на следующей неделе в Москве и области. По его словам, 27 и 30 ноября будут метели, снегопады, дожди и перепады атмосферного давления из-за «бенефиса циклонов».

По словам метеоролога, днем в понедельник, 27 ноября, ожидается от ноля до 2 градусов тепла, во вторник, 28 ноября, похолодает, ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза, днем — до минус 5 градусов.