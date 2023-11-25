Синоптик рассказал, какие дни в Москве будут самыми снежными Метеоролог Шувалов: 27 и 30 ноября будут самыми снежными днями в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На предстоящей неделе в Москве и Подмосковье ожидается «бенефис циклонов», а самая ненастная погода прогнозируется в понедельник и четверг, 27 и 30 ноября. Об этом NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, столичный регион ожидают метели, снегопады, дожди и перепады атмосферного давления.

В московском регионе ожидается настоящий бенефис южных циклонов. Первый придет в столицу и Подмосковье вечером в воскресенье, 26 ноября, и будет давать о себе знать весь понедельник. На своем пути он захватит и более южные регионы. Характерная особенность этого циклона — сильный ветер с порывами до 13–18 метров в секунду. Также ожидаются обильные осадки, которые начнутся со снега, а потом перейдут в дождь. Можно ожидать метели, кратковременную гололедицу, — рассказал Шувалов.

По словам метеоролога, днем в понедельник, 27 ноября, ожидается от 0 до 2 градусов тепла, во вторник, 28 ноября, похолодает, ночью столбики термометров могут опуститься до 10 градусов мороза, днем до −5.

В среду, 29 ноября, в столичный регион придет очередной южный циклон с «натиском ненастья с сильным ветром, снегом, переходящим в дождь, метелями и гололедицей», отметил собеседник NEWS.ru.

Будет очень переменчивая погода, и к концу недели сугробы в Московском регионе могут достичь 30 см. При этом будет отмечаться колебания атмосферного давления, — добавил Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что атмосферное давление в Москве опустилось 24 ноября до рекордно низкой отметки в 713,5 мм ртутного столба. Он опубликовал в своем Telegram-канале фото табло на башне «Федерация» с показателем давления и добавил подпись «барическое дно».