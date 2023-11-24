«Барическое дно»: синоптик рассказал о рекордно низком давлении в Москве Тишковец: атмосферное давление в Москве опустилось до рекордных 713 мм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атмосферное давление в Москве опустилось 24 ноября до рекордно низкой отметки в 713,5 мм ртутного столба, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он опубликовал фото табло на башне «Федерация» с показателем давления и добавил подпись «барическое дно».

Башня «Федерация», 19-й этаж. Атмосферное давление на табло рухнуло ниже плинтуса — 713 мм. рт. ст. Таких низких значений в этот день не было никогда за всю метеоисторию Москвы, — написал синоптик.

До этого он рассказал, что предыдущий рекорд давления в столице был зафиксирован 50 лет назад. Тогда показатель составил 722 мм ртутного столба. Синоптик добавил, что сейчас давление в столице на 30 единиц ниже нормы.

Ранее в Гидрометцентре России сообщили, что днем 24 ноября в столице ожидаются метель, снегопад и гололедица. Температура воздуха составит от минус четырех до минус двух градусов. Синоптики также предупредили водителей о снежных заносах на дорогах.

В ночь на субботу, 25 ноября, температура воздуха может опуститься до минус восьми градусов, продолжится снегопад. В Подмосковье 24 ноября температура будет колебаться в пределах от минус шести до минус одного градуса, а в ночь на 25 ноября столбики термометров могут опуститься до минус десяти градусов.