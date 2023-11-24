Массовая отмена и задержка рейсов произошла в московских аэропортах Почти 50 рейсов задержали и отменили в трех аэропортах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее 50 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы в связи с сильным снегопадом, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания». В настоящее время проблемы с вылетами самолетов наблюдаются в Шереметьево, Внуково и Домодедово.

По информации сервиса, в Шереметьево задержаны 13 рейсов и еще один отменен. В Домодедово вылетят не по графику также 13 самолетов, три рейса отменили. Во Внуково перенесли девять рейсов, четыре задержали. Данных о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.

О сильных снегопадах в столице сообщали в московском управлении МЧС. Жителей и гостей города предупредили, что в пятницу ожидается метель и гололедица с порывами ветра до 15 м/с. На дорогах появятся снежные заносы.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее заявил, что к Москве подходит западный атлантический циклон, который принесет снегопады в столицу в выходные дни. По его словам, метели вызовут транспортный коллапс, поэтому водителям необходимо приготовиться к плохой видимости на дорогах. Шувалов также добавил, что на следующей неделе Москву атакует южный циклон, который принесет много осадков.