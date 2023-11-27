Снежные завалы и пробки преградили москвичам путь на работу Наземный транспорт в Москве 27 ноября может ходить с задержками из-за снегопада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наземный транспорт, в том числе трамваи, в разных районах Москвы в понедельник, 27 ноября, может ходить с задержками из-за ухудшения погоды, предупреждает столичный департамент транспорта. Движение на дорогах затруднено из-за метели, в некоторых местах буксуют грузовики, коммунальные службы переведены на усиленный режим работы,

Из-за погодных условий возможны локальные задержки трамваев. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — сообщается в Telegram-канале дептранса.

На дорогах наблюдаются пробки из трамваев, сообщил корреспондент NEWS.ru. По его словам, машины и автобусы также передвигаются очень медленно из-за плохо убранных дорог. По прогнозам синоптиков, снег будет идти весь день. Автовладельцам напомнили о необходимости соблюдать дистанцию и не отвлекаться в дороге на мобильный телефон.

Стихия изменила и работу московских аэропортов: задержано или отменено более 45 авиарейсов. По состоянию на утро понедельника проблемы с вылетами воздушных судов наблюдаются в Шереметьево, Внуково и Домодедово. Больше всего маршрутов отменено во Внуково. Данных о сбоях в расписании аэропорта Жуковский нет.