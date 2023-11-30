Погода в Москве и Подмосковье 1 и 2 декабря: ждать ли мороз и снегопад Вильфанд заявил, что в Москве скоро прекратятся сильные снегопады

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с NEWS.ru рассказал, что сильный снег в российской столице вскоре прекратится, но незначительные осадки прогнозируются до конца недели. Какая погода будет завтра и послезавтра в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области?

Погода в Москве и Подмосковье в пятницу и субботу

По мнению Вильфанда, интенсивность осадков в столице будет не такой большой, а столбики термометра ночью опустятся до минус 7 градусов.

«Также интенсивность осадков в Москве и Подмосковье ослабнет. В ночные часы столбики термометров опустятся до минус семи градусов, днем температура воздуха составит четыре — шесть градусов мороза. Такая погода характерна для конца декабря, так как температурный фон примерно на два градуса ниже нормы. В конце недели в Москве продолжит выпадать снег, хотя его интенсивность будет уже не такой большой. Предварительно, осадки продолжатся до начала следующей недели», — объяснил синоптик.

Метеоролог отметил, что высота сугробов к 1 декабря будет более чем в четыре раза превышать типичные многолетние значения для конца ноября и достигнет нормы февраля.

По данным центра «Фобос», в Москве 1 декабря в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — от минус 5 до минус 7 градусов. Днем — от минус 2 до минус 4 градусов. Ветер слабый.

2 декабря будет переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Ночью — до минус 12 градусов. Днем — от минус 6 до минус 8 градусов. Ветер слабый.

В Подмосковье 1 декабря в течение суток прогнозируется переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью — до минус 9 градусов. Днем — от 3 до 5 градусов мороза. Ветер южный, умеренный.

2 декабря ожидается переменная облачность, небольшой снег и местами дымка. Ночью — до минус 12 градусов. Днем — от минус 8 до минус 10 градусов. Ветер слабый.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в пятницу и субботу

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что сейчас в Северной столице проходит первая зона осадков, после которой будет уменьшение интенсивности снега.

«В Санкт-Петербурге сейчас проходит первая зона осадков, потом будет небольшой перерыв и уменьшение интенсивности снега, затем опять пойдет умеренный снег. Общее количество осадков, которые сегодня должны выпасть в городе, остается в пределах 3-5 мм», — рассказал метеоролог.

Колесов отметил, что в начале декабря температура воздуха в Петербурге в среднем понизится до 5–8 градусов ниже нуля.

По данным «Фобоса», в Петербурге 1 декабря в течение суток на фоне пониженного давления ожидается переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Ночью и днем — от минус 3 до минус 5 градусов. Ветер слабый.

2 декабря прогнозируется переменная облачность и местами дымка. Ночью — до минус 12 градусов. Днем — от минус 7 до минус 9 градусов. Ветер слабый.

В Ленинградской области 1 декабря на фоне пониженного давления будет переменная облачность, небольшой снег и возможен туман. Ночью и днем — от минус 4 до минус 6 градусов. Ветер слабый.

2 декабря ожидается переменная облачность и местами дымка. Ночью — до 12 градусов мороза. Днем — от минус 8 до минус 10 градусов. Ветер слабый.

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