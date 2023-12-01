Синоптик предупредил москвичей о 20-градусных морозах Синоптик Шувалов: в Москве 6 декабря температура понизится до минус 20 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москву ожидает пора антициклонов, которая спровоцирует резкое похолодание, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, в середине следующей недели ожидается до 20 градусов мороза. В предстоящие выходные, 2 и 3 декабря, температура будет колебаться от -4 до -6 градусов, добавил синоптик.

Из-за антициклонов в Москве ожидается резкое похолодание. В предстоящие выходные, 2 и 3 декабря, будет еще не очень холодно. Температура будет колебаться от -4 до -6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. К середине следующей недели температура упадет до рекордно низких значений. Начиная с 6 декабря, не исключены первые 20-градусные морозы. Сильного снегопада при этом в ближайшие дни не будет, – сказал Шувалов.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве за 27 ноября выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. За ночь же в столице выпала половина месячной нормы осадков. В Московской области самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире выпало 23 мм снега, или 56% месячной нормы, отметил метеоролог.

30 ноября по меньшей мере 17 рейсов были задержаны в трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево. Еще шесть рейсов отменили по причине снегопада.