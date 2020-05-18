Шойгу: ежедневно выздоравливает больше военных, чем заболевает COVID-19

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы России смогли остановить распространение коронавирусной инфекции: с 8 мая ежедневно выздоравливает больше военнослужащих и курсантов, чем заболевает.
По информации военного ведомства, число заражённых превысило 3,2 тысячи человек. Около 2,3 тысячи пациентов уже вылечились от COVID-19. Половину заболевших составили солдаты и офицеры, остальные — курсанты военных учебных заведений и гражданский персонал.
В течение недели фактически ежесуточно у нас выздоравливает больше, чем заболевает. Это серьёзный успех. Я надеюсь, это приведёт или уже привело к тому, что количество инфицированных в вооружённых силах с каждыми сутками становится всё меньше, — цитирует Шойгу «Интерфакс».
Как писал NEWS.ru, 17 мая Минобороны сообщило о 3,3 тысячи заражённых.
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