Шойгу: ежедневно выздоравливает больше военных, чем заболевает COVID-19

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Исходя из последних данных о заразившихся коронавирусной инфекцией в России за прошедшие сутки, относительно общей ситуации в стране можно говорить о положительной динамике, но не о стабилизации. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

По его словам, положительная динамика в РФ сохраняется на протяжении последних 14 дней. Однако о стабилизации процесса говорить ещё рано, так как сохраняется ежесуточный прирост новых выявленных случаев заражения. О...