SamsungPay и SberPay перестанут работать для карт Visa и Mastercard

Сервисы бесконтактной оплаты SberPay и SamsungPay на базе операционной системы Android прекратят работу по картам Visa и Mastercard с 10 марта, об этом сообщается в Telegram-канале Сбербанка. Отмечается, что ограничения не затронут электронные кошельки на картах «Мир».

Ограничения коснутся сервисов токенизации карт Visa и Mastercard, которые работают в кошельках ApplePay, GooglePay, SamsungPay, GarminPay и SberPay (Android NFC). При этом в настоящее время сервисы работают, ограничения вступят в действие 10 марта 2022 года, — говорится в сообщении.

6 марта Visa и Mastercard объявили о приостановке деятельности на территории России. Это означает, что выпущенные ими на российской территории карты не будут работать за пределами страны. Кроме того, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями карты данных систем не будут обслуживаться в России, ими нельзя будет оплатить покупки или снять наличные.

В пресс-службе Национальной системы платёжных карт рассказали, что владельцы карт международных платёжных систем Visa и Mastercard смогут ими пользоваться до конца срока действия, затем банки станут выпускать карты «Мир». Отмечается, что клиентам не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платёжной системе.

Альфа-Банк сообщил о продлении срока действия банковских карт Visa и Mastercard до конца 2028 года, при этом не имеет значения, какие даты действия карты указаны, они будут работать до вышеуказанного срока.