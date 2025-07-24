Самолет с освобожденными из плена российскими бойцами сел в Подмосковье

Самолет с освобожденными из плена российскими бойцами сел в Подмосковье

Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Московской области, сообщают «Известия». Военный с позывным Шум заявил, что силы дождаться возвращения в Россию ему дарило понимание, что его ждут.

Мужчина добавил, что в плену получил от представителей Международного комитета Красного Креста письмо от матери. Она до последнего была уверена, что сын жив. Военный с позывным Партос рассказал, что в плену у него с шеи сорвали крестик.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Россия вернула группу военных из украинского плена. В ведомстве отметили, что это произошло по итогам встречи в Стамбуле 2 июня.

До этого глава российской делегации в Стамбуле, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина завершают обмен 250 военнопленными с каждой стороны. Помимо этого, РФ передала украинской стороне более семи тысяч тел бойцов ВСУ.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова также напомнила, что Украина продолжает удерживать еще 30 человек — жителей Курской области. Работа по возвращению курян продолжается, добавила она.