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Стало известно, как аномально тёплый апрель повлияет на природу

04:49, 15 апреля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аномальное тепло в центре Европейской России не говорит о наступлении преждевременного или более жаркого лета и неурожае. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью РИА Новости Вильфанд пояснил, что супертёплая погода в апреле, когда на протяжении нескольких дней подряд фиксируются рекорды тепла, а аномалии от средних значений достигают десяти градусов, является лишь непродолжительным эпизодом, который никак негативно не отразится на урожае.

Все события, которые связаны с продолжительностью 2–3–4 дня, для природы пустяки. Крайне редко бывает такая погода весной, ей надо наслаждаться... Всплеск тепла никак не влияет на погоду летом, и это не говорит о том, что лето уже началось, ещё столько всего впереди: и ветер, и дожди, — сообщил метеоролог.

По словам учёного, главной характеристикой атмосферы планеты является её нестабильность и именно в этом заключается залог нормального существования человека. При этом Вильфанд признал, что за последние 35 лет изменчивость атмосферы увеличилась.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето в России. Об этом писал NEWS.ru.

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