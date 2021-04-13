Вильфанд рассказал, каким будет лето в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом квартале 2021 года продажи подержанных смартфонов выросли на 20% по сравнению с аналогичным отрезком годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Авито».

В первом квартале 2021 года продажи подержанных смартфонов выросли на 20% по сравнению с аналогичным отрезком годом ранее. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Авито». По мнению...