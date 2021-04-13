В столице зафиксировали рекордный уровень тепла

https://static.news.ru/photo/8f8ae2be-9c60-11eb-a342-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На территории Москвы во вторник, 13 апреля, установился рекордный уровень тепла. Температура воздуха превысила прошлый наивысший показатель для этой даты на один градус и продолжает повышаться. Об этом в разговоре с журналистами рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По её словам, температурный максимум для вторника — 22 градуса. Однако окончательные показатели будут известны только к вечеру. Но уже на данный момент, подчеркнула синоптик, температура на десять градусов превысила норму. Как отметила Позднякова, москвичи смогут наслаждаться таким аномальным теплом ближайшие два дня. С четверга один антициклон будет сменяться другим, в результате чего в городе похолодает. В Москве установится облачная погода с небольшими дождями.

16 апреля минимальная температура в Москве составит +1...+6 градусов, максимальная температура достигнет +12...+17. К выходным воздух охладится ещё на пару градусов. Это приведёт к климатической норме, которая свойственна для первой половины апреля, — цитирует её телеканал «360».

Как ранее передавал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве не будет осадков, зато уже 14 апреля можно ждать летние кратковременные дожди. По его словам, они резко сменятся ясной погодой. Он добавил, что прежде в Москве дожди были переносными.

При этом он считает, что температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели окажется ниже, чем в первой.