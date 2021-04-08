Синоптик предупредил москвичей о скорых летних дождях

https://static.news.ru/photo/b9c2bfb8-98df-11eb-b4d9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в Москве не будет осадков, зато уже 14 апреля можно ждать летние кратковременные дожди.

По его словам, они резко сменятся ясной погодой, сообщает ТАСС.

Когда подстилающая поверхность прогревается, воздух начинает подниматься вверх, формируются облака и выпадают осадки. Летом это классический вариант. Кратковременные осадки, затем вновь ясное небо, — объяснил погоду учёный.

Он добавил, что прежде в Москве дожди были переносными, которые формируются за счёт влажного воздуха и конденсации водяного пара.

Ранее NEWS.ru сообщал, что майская погода наступит в центральной части России в ближайшие выходные дни. Температура воздуха будет достигать 20 градусов выше нуля. В Москве потеплеет до 15–17 градусов, по области столбики термометров поднимутся до 18 градусов, рассказал Роман Вильфанд.