Синоптик предупредил о похолодании в Центральной России

https://static.news.ru/photo/00196f56-9a62-11eb-9a67-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что температура в центре европейской части России во второй половине следующей недели окажется ниже, чем в первой.

Я могу сказать, что вторая половина недели будет более прохладная, чем первая. Начиная с четверга будет более облачная погода и даже дождик, — отметил учёный в беседе с РИА Новости.

При этом Гидрометцентр прогнозировал в ближайшие дни аномальное тепло на данной территории с превышением температуры на восемь градусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшие дни в Москве не будет осадков, зато уже 14 апреля можно ждать летние кратковременные дожди. Об этом заявил Роман Вильфанд. По его словам, они резко сменятся ясной погодой. Он добавил, что прежде в Москве дожди были переносными.