Россияне стали реже оскорблять представителей власти

https://static.news.ru/photo/c0ff1524-69e6-11eb-9bb5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году в России зарегистрировали 12,6 тысячи преступлений, предусмотренных статьёй 319 УК «Оскорбление представителя власти». Это меньше, чем в 2019 году (13,3 тысячи). Об этом NEWS.ru сообщили в МВД.

В России существует как проблема оскорбления гражданами представителей власти, так и хамство последних в отношении людей, отметил в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. В то же время вежливому общению между людьми может мешать стрессовая ситуация, возникшая на фоне пандемии коронавируса. К тому же представители власти могли не обращаться к правоохранителям по факту таких инцидентов.

Не факт, что все эти преступления были зарегистрированы. Нередки случаи, когда чиновники просто не обращаются, хотя чувствуют себя оскорблёнными. Я бы не говорил о каких-то кардинальных переменах в связи с небольшими статистическими изменениями. Нам не мешает быть взаимовежливыми. Безусловно, состояние стресса, кардинальная перемена, которая происходит, переход из одного режима в другой не способствуют душевному спокойствию. Очень много людей на грани стресса, в стрессовом состоянии. И, наверное, это не способствует вежливо-снисходительному отношению к окружающему, — пояснил Валеев.

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