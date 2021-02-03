Запретные слова: эксперты рассказали, как накажут матерщинников в соцсетях

https://static.news.ru/photo/f3d19d04-6604-11eb-8554-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 февраля социальные сети обязаны по жалобам пользователей или предписаниям Роскомнадзора удалять контент, содержащий мат. Эксперты рассказали, что грозит любителям нецензурной брани.

Согласно новому закону, поклонников мата штрафовать не будут. Тем не менее администраторы социальных сетей могут временно приостановить доступ к контенту или же заблокировать аккаунт.

Создатели закона — депутаты Госдумы Сергей Боярский и Александр Хинштейн — уточнили, что цель нововведения не запретить мат в Интернете, а привести его регулирование в онлайне и офлайне к единому знаменателю. Так, если материться в общественных местах, окружающие могут пожаловаться на вас, что грозит либо штрафом от 500 до 1000 рублей либо даже арестом на 15 суток, как за мелкое хулиганство.

Штрафы за нецензурную брань вводиться не будут. Тем не менее предполагается, что благодаря нововведениям юзеры смогут прерывать потоки нецензурщины.

Сначала нужно донести до людей мысль, что материться плохо не только в реальной жизни, но и в социальных сетях. Так что новый закон вряд ли будет применяться со всеми возможными карами для нарушителей, — рассказал кандидат юридических наук, адвокат Анатолий Зутиков. Его слова приводит Life.

Если вы не хотите оказаться заблокированными, то в мате нужно разбираться. На текущий день матом являются слова на «х», «п», «б», «м», «е» и их производные. Стоит заметить, что слово на букву «б» некогда считалось вполне себе цензурным и использовалось в том числе и в церковной литературе.

Боярский и Хинштейн утверждают, что упоминание этих слов в новом законе о социальных сетях необходимо, поскольку в российском законодательстве социальные сети как отдельная категория появляются впервые. И не упомянуть о необходимости цензурного поведения в них они не могли.

Стоит также подчеркнуть, что в личных сообщениях мат не будет премодерироваться или наказываться. Таким образом, когда несколько людей общаются друг с другом в чате и при этом используют нецензурную брань, это нормально. Другое дело, что нецензурщину нельзя нести в общее пространство.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно поправкам, внесённым в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», следить за соблюдением нового требования должны модераторы социальных сетей. Администрация интернет-площадок для общения должна будет выявлять нецензурную брань и удалять соответствующий контент и комментарии пользователей. Также соцсети должны будут выявлять и удалять сообщения, содержащие призывы к участию в несогласованных митингах и протестах, оскорбление государства, государственных символов и чиновников. Спорные ситуации соцсети будут обязаны решать через обращение в Роскомнадзор.