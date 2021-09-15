Россиянам предложили «Талиб-туры» в Афганистан

Туристический агент из Красноярска предложила российским путешественникам за 350 тысяч рублей посетить Афганистан. Речь идёт об одиночных или групповых турах. Об этом сообщает «МК».

Идея создать тур возникла после того, как ко мне обратился один мой постоянный клиент, — рассказала турагент. — Я рассчитала всё и проработала данный тур. Решила предложить его желающим. Афганистан — очень красивая и малоизвестная страна, — сказала агент, добавив, что поездка проводится по официальным каналам, а она сама не контактирует с террористами и не лезет в политику.

Предпринимательница из Красноярска на сервисе «Авито» предложила желающим совершить «Талиб-тур» (организация «Талибан» запрещена в России) в Афганистан. Турист отдаст 350 тысяч рублей за рейс до Кабула с пересадкой в турецком Стамбуле. В стоимость входит проживание в хорошем афганском отеле и русскоговорящий гид, за дополнительную оплату можно нанять вооружённую охрану.

Женщина — организатор тура отмечает необходимость не только в заблаговременном оформлении виз, но и обязательное наличие страховки на случай чрезвычайной ситуации. По её словам, перед поездкой формируется особый маршрутный лист, чтобы избежать мест, где проходят боевые действия.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут начать посещать Израиль уже в октябре. Для этого им надо предъявить отрицательный ПЦР-тест,

6 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию и взяли её под контроль.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.