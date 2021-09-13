В Израиле назвали сроки и правила приёма российских туристов

Российские туристы смогут начать посещать Израиль уже в октябре. Для этого им надо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сообщает РИА Новости.

По словам министра туризма Израиля Йоэля Развозова, путешественники из России могут сдать тест прямо в аэропорту или же предъявить документы, подтверждающие, что у них нет коронавируса.

Ранее ВОЗ заявила о большом росте заболеваемости коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии, Израиле, Канаде, Великобритании, США и странах Европы. Отмечается, что это происходит несмотря на повышение количества вакцинированных.

Всплеск заболеваемости во многом объясняется появлением штамма «дельта», объяснил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский. Новый вариант вируса распространяется быстрее в пять-шесть раз, а также способен поражать молодых людей и частично преодолевать устойчивость у вакцинированных. Вирусолог Павел Волчков видит основную причину заболеваемости в Израиле в том, что в стране мало тех, у кого выработался иммунитет после болезни. По его словам, эффект от любой вакцины со временем слабеет, однако прививки в любом случае защищают от тяжёлого течения болезни.