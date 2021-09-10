Россиян предупредили о начале четвёртой волны коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует высокие темпы роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Они отмечены в странах Юго-Восточной Азии, Израиле, Канаде, Великобритании, США и многих странах Европы. Это происходит, несмотря на довольно высокий уровень вакцинации, пишет РИА Новости.

Так, в странах Юго-Восточной Азии темпы роста показателя достигли рекордных отметок за все время с начала пандемии. Резко увеличилось число новых случаев COVID-19 в Израиле, при этом 89% населения страны прошли вакцинацию, а 81% граждан получили две дозы препарата.

Высокий по сравнению с началом лета уровень заболеваемости наблюдается в Канаде, Великобритании, США и многих странах Европы. Это происходит, несмотря на довольно высокий уровень вакцинации: в Канаде и Великобритании он составляет 70%, во Франции — 58%, в Германии — 61%, в Италии и Австрии — около 60%.

Всплеск заболеваемости во многом объясняется появлением штамма «дельта», объяснил профессор кафедры вирусологии МГУ Алексей Аграновский. Новый вариант вируса распространяется быстрее в пять-шесть раз, а также способен поражать молодых людей и частично преодолевать устойчивость у вакцинированных. Вирусолог Павел Волчков видит основную причину заболеваемости в Израиле в том, что в стране мало тех, у кого выработался иммунитет после болезни. По его словам, эффект от любой вакцины со временем слабеет, однако прививки в любом случае защищают от тяжелого течения болезни.