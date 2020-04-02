Россия занимает 18-е место среди стран Совета Европы по числу жалоб в ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/f3aebeee-74ef-11ea-b76b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Violetta Kuhn/dpa/Globl Look Press

По количеству обращений в Европейский суд по правам человека Россия находится на 18 из 47 мест из стран, входящих в Совет Европы. Об этом сообщил Минюст РФ.

Поводом для заявления стала публикация годового отчета Комитета министров Совета Европы по исполнению решений ЕСПЧ.

Число поступивших в 2019 года на рассмотрение КМСЕ дел против России по сравнению с 2018 годом (с 281 до 240) снизилось. При этом количество находящихся на контроле КМСЕ постановлений ЕСПЧ непосредственно связано с общим количеством дел, рассматриваемых ежегодно ЕСПЧ в отношении Российской Федерации. Из расчета на 10 тыс. населения по количеству поступающих в ЕСПЧ жалоб Россия находится на 18 месте из 47 стран СЕ, — сказано в сообщении Минюста.

При этом отмечается, что дела РФ длительное время находились на контроле КМСЕ в том числе из-за задержек выплат компенсаций, передаёт ТАСС.

В 2019 году с контроля КМСЕ снято 162 российских дела в связи с положительной оценкой проведенной властями РФ работы по исполнению постановлений ЕСПЧ.

Это касается и решения системных проблем, связанных с применением оружия для предотвращения побегов из воинских частей, ограничением избирательных прав заключенных, а также отказом судов в рассмотрении исков граждан в связи с применением принципа «абсолютного иммунитета» от юрисдикции другого государства без анализа природы сделки.

Сейчас Минюст детально изучает годовой отчёт КМСЕ для того, чтобы использовать эту информацию для усовершенствования работы по исполнению постановлений ЕСПЧ.

Как писал NEWS.ru, ограничения в работе судов, которые были введены в России в связи с угрозой эпидемии коронавируса, не должны привести к нарушению разумных сроков рассмотрения уголовных дел. Такую уверенность высказал заместитель председателя Верховного суда и председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов.