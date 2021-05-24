Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

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Россия возобновляет авиасообщение с Исландией. Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Полёты восстанавливаются на взаимной основе. Об этом сообщает РИА Новости.

По имеющимся данным, дважды в неделю будут происходить рейсы Москва — Рейкьявик и Москва — Валлетта. Трижды в неделю предполагается осуществлять рейсы Москва — Канкун, Москва — Лиссабон и Москва — Джидда. По одному разу в неделю будут проходить полеты в Джидду из Грозного и Махачкалы.

Со вторника, 25 мая, РФ увеличит число регулярны рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Начнутся полёты за границу из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске, Улан-Удэ.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. С августа 2020 года международное авиасообщение в РФ стало постепенно возобновляться.