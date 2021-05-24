Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами

Россия возобновляет авиасообщение с Исландией. Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Полёты восстанавливаются на взаимной основе. Об этом сообщает РИА Новости.
По имеющимся данным, дважды в неделю будут
Со вторника, 25 мая, РФ увеличит число регулярны рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.
Начнутся полёты за границу из международных аэропортов в Омске, Сыктывкаре, Челябинске, Магнитогорске, Улан-Удэ.
Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. С августа 2020 года международное авиасообщение в РФ стало постепенно возобновляться.