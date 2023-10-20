Россия даст США «атомную оплеуху»: нас ждет новая гонка ядерных вооружений

Фото: Nevada National Security Site/flickr.com

Министерство энергетики США заявило, что Вашингтон провел подземный химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде в день отзыва Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Похоже, Соединенные Штаты готовятся к ядерной войне, но РФ сможет их приструнить.

Мало того что США ведут «прокси-войну» против России, они еще и создают ядерную угрозу, проводя испытания оружия на полигонах. Видимо, у Вашингтона дела совсем плохи. После ухода из Афганистана, провала украинского контрнаступления и масштабного кризиса на Ближнем Востоке, страны мира начали меньше бояться Соединенных Штатов. Подтверждением являются в том числе события, которых никто себе и представить не мог.

Например, ночью 19 октября из РСЗО «Град» обстреляли военную базу США в Ираке. Ранее в этот же день рядом с американским ракетным эсминцем USS Carney пролетали крылатые ракеты из Йемена, которые вроде как предназначались для Израиля, но могли быть направлены и против самого корабля. Раньше никто не позволял себе стрелять даже в десятках километров от зоны, где могли находиться американские солдаты. Но сейчас США боятся все меньше.

Провал украинского контрнаступления, несанкционированная Вашингтоном операция Азербайджана в Нагорном Карабахе и кризис на Ближнем Востоке указывают на то, что Соединенные Штаты постепенно теряют контроль над мировыми процессами. А когда Вашингтон начинает ослабевать и нервничать, жди беды.

Нас ждет новая гонка ядерных вооружений

На первый взгляд, в химическом подрыве на полигоне в Неваде нет ничего угрожающего. В Минэнерго США заявили, что провели испытание системы обнаружения небольших ядерных взрывов по всему миру. Но если Вашингтон учится отслеживать атомные удары, то, скорее всего, он готовится к тому, что вскоре они кем-то будут нанесены. Возможно, и им самим.

Россия не будет ждать, пока США устроят ядерную провокацию. Чтобы не допустить ее, Москва может ответить зеркально. Например, провести ядерные испытания, но уже с более мощной бомбой. Вполне возможно, что отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россией был инициирован не случайно, и связан именно с такими планами.

В последний раз Москва проводила испытания ядерного оружия 24 октября 1990 года. С тех пор у России появилось несколько смертоносных ракет-носителей оружия массового поражения, которые нужно проверить в действии. Например: межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». Перед последними двумя бессильна ПВО любой страны НАТО.

Если Россия проведет испытания оружия на ядерном полигоне на Новой Земле, то убьет одним выстрелом двух зайцев. Во-первых, удостоверится, что новейшие разработки находятся в работоспособном состоянии и могут нанести любому противнику непоправимый урон. Во-вторых, до чертиков испугает США и весь остальной мир, который настроен против РФ враждебно, мечтает «завладеть ее территориями и ресурсами».

Фото: Nevada National Security Site/flickr.com

СССР уже давал НАТО «ядерную оплеуху»

Соединенные Штаты понимают только силу. Приструнить их можно одним способом — создав экзистенциальную угрозу. СССР в свое время это удалось.

В 1950-е годы Соединенные Штаты доминировали в мире в сфере ядерного оружия. Они могли уничтожить любую страну, в том числе и СССР, который отставал. Тогда Соединенные Штаты пытались давить на Советский Союз, поскольку ему было нечем ответить. Но доминирование Вашингтона продлилось недолго.

Секретарь КПСС Никита Хрущев приказал создать самое мощное в мире оружие массового поражения — термобарическую «Царь-бомбу». И 30 октября 1961 года стал переломным днем — оружие сбросили на ядерный полигон на Новой Земле. Его мощность составила 50 мегатонн, и это заставило Запад содрогнуться.

Вспышку от ядерного взрыва было видно на расстоянии более 1 тыс. км от Новой Земли — ее заметили в Норвегии, Гренландии и на Аляске. Взрывная волна три раза обогнула земной шар.

За испытаниями с ужасом наблюдали Соединенные Штаты и Европа. США представили, что будет, если «Царь-бомбу» сбросят на них, и поняли, что с СССР воевать не стоит. Вашингтон поумерил свои амбиции и уже в 1963 году сдался — предложил Москве подписать Договор о запрещении испытаний ядерного оружия.

Если учитывать отзыв ратификации ДВЗЯИ, возможно, Россия готова повторить акт устрашения, предпринятый СССР. Не исключено, что Москва на пороге испытания современного аналога «Царь-бомбы» — «Сармата», «Циркона» или «Кинжала», которые до мурашек напугают и приструнят США.

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