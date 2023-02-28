«Место страшное»: готов ли к ядерным испытаниям полигон на Новой Земле В советское время на заполярном архипелаге взорвали больше 130 атомных бомб. Что там происходит сегодня?

Фото: rosatom.ru

Готов ли полигон на Новой Земле к проведению ядерных испытаний, которых не исключил президент РФ Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию, когда объявил о приостановке участия России в ДСНВ? NEWS.ru пообщался с военными специалистами, учёным-ядерщиком и узнал подробности о том, что из себя представляет заполярный объект сейчас.

Что за архипелаг Новая Земля, где он находится

Как ранее заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлёв, «Россия может проводить ядерные испытания там, где это делал СССР, — на Новой Земле». Парламентарий пояснил, что страна большая, поэтому «пустых территорий много, кого-то переселять необходимости нет».

Речь идёт про полигон на архипелаге Новая Земля (входит в границы Архангельской области) — он был создан в 1954 году для исследования поражающего действия ядерных взрывов на объекты военно-морского флота, о чём рассказывали в своей публикации начальник 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенант Юрий Сыч и доктор технических наук из Научно-исследовательский центра безопасности технических систем Минобороны Леонид Дубинко.

Фото: McPHOTO/M. Gann/Global Look Press Ядерный взрыв

Испытания осуществлялись на трёх площадках. В зоне «А» в районе Чёрной Губы на юго-западном побережье Южного острова архипелага в 1955–1962 годах проводились подводные и надводные, а также подземные и надземные испытания. В зоне «В», расположенной возле пролива Маточкин Шар, проведено 36 подземных взрывов в 1964–1990 годах. В зоне «С» на полуострове Сухой Нос в 1957–1962 годах велись наземные и воздушные испытания. Также взрывы производились и в других точках, — официальная территория полигона занимала свыше половины всей площади острова Южный.

Всего с 21 сентября 1955-го по 24 октября 1990 года на Новой Земле было произведено 132 ядерных взрыва: 84 воздушных, один наземный, два надводных, три подводных и 42 подземных. В октябре 1961 года над Северным островом архипелага была взорвана мощнейшая в истории человечества 50-мегатонная «Царь-бомба». NEWS.ru подробно рассказывал о испытании этой термоядерной авиабомбы в публикации про историю полигона.

Фото: Liosha666/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons «Царь-бомба»

Что за полигон на Новой Земле

Что из себя представляет полигон на Новой Земле и как он может использоваться сейчас, NEWS.ru рассказал полковник запаса и бывший первый заместитель военного коменданта Чеченской Республики Александр Глущенко.

Полигон — просто участок пустынной местности. Ядерный боеприпас [туда] может быть доставлен любым способом и приведён в действие в соответствии с задачей. Более того, бывал я там и доставлял как начальник караула тот самый спецгруз в 1986 году. Но не для подрыва, а для захоронения. Называлось: караул НЗ — Новая Земля. Место страшное, дикое. Наличие инженерной инфраструктуры там не предусмотрено. Принцип: взорвал — замерил параметры — доложил, — пояснил офицер.

Военный обозреватель Максим Крамник добавил, что полигон остаётся работоспособным, несмотря на то, что ядерные взрывы там не проводились более трёх десятилетий, поскольку существует договор об их запрещении.

Однако, по словам эксперта, на архипелаге «проводятся различные эксперименты, не предполагающие ядерного взрыва, в рамках поддержания работоспособности и совершенствования нашего ядерного арсенала».

Теоретически, если будет принято решение о возобновлении ядерных испытаний, то, по словам специалистов, из того состояния, в каком полигон находится сейчас, его можно подготовить буквально за считаные месяцы. Эта подготовка сама по себе ничего не нарушает, ничего не затрагивает и заметить её довольно сложно. Полигон относится к воинской части Минобороны, но там присутствуют и специалисты Росатома, поскольку там испытываются их изделия. Там имеется военный городок, последние годы он был довольно сильно усовершенствован — появились новые дома и прочие объекты для нормальной жизни в Заполярье, — рассказал Крамник.

Грязный архипелаг

Помимо военной деятельности на Новой Земле пытались вести хозяйственную, рассказал NEWS.ru физик-ядерщик и эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский. Например, Росатом пытался начать там разработку месторождений свинцово-цинковых руд. В 2020 году проект освоения месторождения Павловское вошёл в стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

Параллельно говорилось о попытках спроектировать хранилище для радиоактивных отходов.

Фото: rosatom.ru Освоение месторождения Павловское

Совместимо ли это с испытанием ядерного оружия или нет, я не знаю. Скорее всего, совместимо, поскольку архипелаг очень большой. Но то, что туда практически невозможно завозить отходы атомной промышленности, стало понятно — там мерзлотные грунты, а радиоактивные отходы тепловыделяющие. Известняки твёрдые, пока смёрзшиеся, а если их разбуривать и складывать тепловыделяющие радиоактивные отходы, то ничего хорошего там быть не может. Горные породы потеряют свои изолирующие свойства. Всем кажется, что это всё далеко, прежними испытаниями всё загрязнено и, казалось бы, что не жалко. Но на деле не получилось и по геологии, и по экономике. Это реально очень далеко, для этого надо строить порт, потому что радиоактивных отходов стране накоплено огромное количество, — заявил Ожаровский.

Опираясь на данные из истории СССР, учёный считает, что «технически провести испытание ядерного взрывного устройства не представляет никакой проблемы». При этом Ожаровский напомнил, что в советские времена «наряду с чисто военной была программа мирных ядерных взрывов». Два таких испытания, например, проводили близ города Кировска Мурманской области — с их помощью, как напоминает физик, дробили апатито-нефелиновую руду.

Значительное число «мирных ядерных взрывов» было проведено для геологической разведки.

«Мирные ядерные взрывы» проводились и для того, чтобы встряхнуть пласты угля, чтобы из них вышел метан и не потравились шахтёры (в Донецкой области), и для интенсификации добычи нефти, и для создания подземных хранилищ природного газа (в Астраханской области). Часть этих «мирных ядерных взрывов» была аварийная, то есть радиоактивные вещества выходили в окружающую среду. Например, раздробленная апатитовая руда в Хибинах оказалась непригодной для использования. Всего таких испытаний было огромное количество — с 1965 по 1988 год на территории СССР в рамках реализации государственной программы «Ядерные взрывы для народного хозяйства» было произведено 124 таких взрыва. Это я к тому, что не обязательно проводить такие испытания на полигонах, — отметил Ожаровский.

Фото: Яков Рюмкин/РИА Новости Разработка Хибинского апатитового месторождения

Также он добавил, что «для современных ядерных взрывных устройств очень важны испытания, которые могут не заканчиваться самим ядерным взрывом»: «Просто технически ядерное взрывное устройство состоит из большого количества других, не связанных с делящимися радиоактивными материалами вещей. Но такие испытания не запрещены».

Говоря про «грязные» и полномасштабные испытания, «как в КНДР», Ожаровский выразил надежду, «что ни Россия, ни США на это не пойдут».

Помимо этого, исследователь предположил, насколько может быть загрязнена территория Новой Земли в результате. Он подчеркнул, что точные данные на этот счёт — «абсолютно закрытая территория». Андрей Ожаровский напомнил, что некогда на архипелаге жили коренные жители, которые занимались традиционным природопользованием — охотой и рыболовством. В своё время их отселили, а сейчас «хозяйственная деятельность на архипелаге исключена».

Могу предположить, что поскольку какая-то деятельность там всё ещё ведётся, чистые места на Новой Земле есть. Некогда архипелаг использовался как свалка радиоактивных отходов. Например, ядерные и радиоактивные отходы с первого советского атомного ледокола «Ленин» и один из его аварийных реакторов затопили там в 1960-е годы. Несколько атомных подводных лодок там затапливали. Там был полигон для затопления твёрдых и жидких радиоактивных отходов Северного флота. В морях рядом с Новой Землёй затоплено огромное количество радиоактивных отходов. Мысль была простой — океан большой, и всё это будет разбавлено течениями. В какой-то степени это произошло. Но содержимое ядерного реактора ледокола «Ленин» и ряда атомных подводных лодок пока ещё не вышло в окружающую среду, — добавил исследователь.

Фото: В. Кунов/ТАСС Атомный ледокол «Ленин»

Ожаровский напомнил, что в своё время Норвегия совместно с Росатомом разрабатывала совместную программу по поиску и поднятию затопленных аварийных реакторов, «поскольку они ржавеют, разрушаются и возможно через какое-то время, в течение десятков лет, начнётся массовый выход радиоактивных веществ в окружающую среду». Но в 2022 году скандинавская страна приостановила финансирование этого проекта.

Научный сотрудник отдела региональной геоэкологии и морской геологии Всероссийского научно-исследовательского геологического института Андрей Григорьев ранее оценивал, что самый загрязнённый район — южная часть архипелага Новая Земля — будет иметь нормальный уровень радиации через 120–150 лет.