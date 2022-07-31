Ледяные цепи для ядерного ада: секретный атомный полигон в СССР 31 июля 1954 года Совет Министров распорядился создать на архипелаге Новая Земля полигон для испытаний оружия массового поражения

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США особо не заморачивались, когда занимались испытаниями своих ядерных зарядов. К их услугам были тихоокеанские колонии, в которых можно было устроить подводные или воздушные испытания. А если надо было испытать на земле, то пустыни в штатах Невада и Нью-Мексико идеально подходили для этого. У СССР таких преимуществ не было. Но советское руководство не собиралось опускать руки. Замену для американской пустыни нашли в Казахстане. Так начались испытания на Семипалатинском полигоне. А для подводных испытаний отлично подошел арктический архипелаг Новая Земля.

Надо сделать ключ от Ада

Прежде чем применять, любое оружие испытывают на полигоне. И по несколько раз. У американцев с этим не было проблем. Первый атомный заряд взорвали 16 июля 1945 года в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Физика получилась отменной, поскольку бомба отработала ровно так, как рассчитали инженеры и ученые. Военные так же обрадовались — у них в руках появилось супероружие небывалой мощи. Которое испытали в боевых условиях в том же 1945 году, бомбардировав японские города Хиросиму и Нагасаки.

Даже Потсдамскую конференцию 1945 года, на которой решался вопрос послевоенного устройства нацистской Германии, Европы и мира, по просьбе американцев перенесли на неделю. Она открылась только 17 июля. И, конечно же, американцы радостно проинформировали советскую делегацию, что теперь у Вашингтона есть ядерное оружие. Так что, не стоит тут шутить с США.

В Москве ситуацию отлично понимали. Работы над своим ядрён-батоном велись с 1942 года. В его создании уже в 1945 году участвовало более 100 научных институтов. В 1946–1951 годах советские вузы выпустили около трёх тысяч специалистов, из них половина — это физики-ядерщики, которые должны были ударными темпами строить атомный щит Страны Советов.

Первое испытание советского ядерного заряда провели в 1949 году на Семипалатинском полигоне, Казахстан. По воспоминаниям участников испытаний:

Фото: Юрий Куйдин/РИА Новости Ядерный полигон в районе города Семипалатинска

Все бросились друг к другу, обнимались, кричали: «Она у нас есть! Мы сумели ее сделать!»

Однако американцы уже серьёзно опережали СССР. В 1946 году были проведены подводные испытания на атолле Бикини. И перед руководством Союза встал новый вопрос — нужен был полигон, достаточно удаленный от населенных мест, защищенный, пустынный, где можно было бы легко и безболезненно изолировать результаты ядерных испытания (включая соседние государства). Такое место было найдено — арктический архипелаг Новая Земля.

Атомная пустыня

Выбору нового полигона предшествовали дебаты вокруг программ строительства советского флота. Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Кузнецов 31 марта 1954 года представил в ЦК КПСС доклад о новом плане военного судостроения. В число перспективных изделий входила ядерная боевая торпеда Т-5, созданная в КБ-11 (ныне РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров). Встал вопрос — а где её испытывать? Семипалатинск как «сухопутный» полигон не подходил абсолютно.

Вот тогда-то военные и власти обратили внимание на Новую Землю. Архипелаг был к тому времени довольно неплохо исследован. На нем располагалась военная инфраструктура. В годы Второй мировой войны Беломорская военная флотилия использовала острова как одну из опорных баз, с помощью которых охранялись и проводились военные караваны.

К тому же Новая Земля была малонаселенным местом. Это был существенный плюс. Все 298 человек, которые проживали на ней, были переселены на материк с начала строительства полигона. В 1957 году Архангельский облисполком получил постановление Совета Министров СССР, по которому для новоземельцев возводилось несколько многоэтажных домов. Суда ВМФ бесплатно перевозили выселяемых и их пожитки. Им тут же выдавалась пенсия (безотносительно к выслуге лет), подъёмные 300 рублей (для тех, кто согласился на переселение на остров Колгуев — 1000 рублей). С трудоустройством новоземельцев, судя по документам, вопросов так же не возникло — всех обеспечили работой.

Строительство полигона шло ударными темпами с сентября 1954 года. Под его сооружение было создано специальное управление «Спецстрой-700». Основные усилия были направлены на подготовку полигона на губе Черная, Южный Остров, который часто называли зона А. Кроме неё были ещё два места, подходящих для ядерных испытаний, — южный берег пролива Маточкин Шар вблизи поселка Северный (зона В), а также полуостров Сухой Нос в районе губы Митюшихи (зона С).

Фото: wikimedia.org

Условия строительства были весьма жесткими: температура, опускающаяся до минус 50 градусов, и ветер, доходящий до 50 м/с. Рабочим и инженерам часто приходилось жить в палатках. Тем не менее уже летом 1955 года первый полигон на Новой Земле был готов. Началась подготовка к первым взрывам.

Испытания «царь-бомбы»

Первый взрыв на полигоне — это 21 сентября 1955 года. В специально построенном здании на берегу залива Рогачева под руководством Евгения Негина (в будущем генерал-лейтенант и академик АН СССР) было собрано ядерное изделие. Военные моряки разместили заряд, смонтированный в корпусе боевой торпеды, под тральщиком, и доставили корабль в акваторию зоны А, где всё это должны были взорвать. Рядом с «ядерным судном» расположили корабли-мишени, на которых должны были испытать воздействие подводного атомного взрыва. Вопреки мифам, это не были американские суда, полученные по ленд-лизу: три советских эсминца типа «Новик», эсминец «Гремячий», парочка тральщиков, несколько уже устаревших советских и даже нацистских подводных лодок, а также два транспорта.

На безопасном расстоянии располагались лагерь испытателей и автоматическая аппаратура, фиксировавшая параметры ядерного испытания. И вот, 21 сентября 1955 года в губе Черной на глубине 13,5 метра был произведен первый в СССР подводный ядерный взрыв мощностью несколько килотонн. Теперь у СССР появился свой аналог «атолла Бикини» — Москва догнала США в области испытаний.

Всего в районе губы Черная (она же зона А) в 1955–1962 годах было проведено шесть ядерных взрывов. И только половина из них — под водой, другая половина — на земле и над водой. Всё это определило облик полигона: не только испытания в интересах ВМФ с поражением списанных гидросамолетов, кораблей и подлодок, но и воздушные испытания, исследование воздействия взрывов на окружающую среду и тому подобное.

Наиболее интенсивные ядерные испытания на Новой Земле проводились в 1955–1963 годах. Тогда провели 91 взрыв. После подписания договора 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, ядерные взрывы на Новой Земле ушли под землю. Для их проведения копали штольни, где закладывалось и подрывалось испытуемое изделие. С 1964 по 1990 год провели 39 подземных взрывов.

Но всё-таки самым эффектным и мощным взрывом стало испытание термоядерной бомбы мощностью 50 мегатонн в октябре 1961 года. Изделие не влезло в бомбовый отсек Ту-95, так что его несли под фюзеляжем.

В 11:33 утра 30 октября на высоте четырех тысяч метров произошел сброс изделия, которое называли «царь-бомбой», или, с легкой руки лидера СССР Никиты Хрущёва, «кузькиной матерью». Над землей вырос термоядерный гриб высотой 67 километров. Взрывная волна была такой мощности, что три раза обогнула планету. В порту Диксон, который был удален на несколько сотен километров от эпицентра испытаний, в некоторых домах повыбивало стекла. Однако благодаря «полной реализации» реакции деления, проще говоря, практически все ядерные материалы сгорели при взрыве, не произошло радиоактивного заражения местности.

Фото: wikimedia.org Вспышка взрыва «царь-бомбы»

Радиационная разведка после взрыва дала 1 мР/час на время один час после взрыва в радиусе двух-трех километров от его эпицентра. Измерения по восточному побережью Новой Земли, проведенные через пару дней после взрыва, вообще не обнаружили загрязнения территории. Радиационный фон был естественным и ниже, чем в Москве.

Успешный взрыв оказался прекрасным подарком военным к XXII съезду КПСС. Советское политическое руководство сразу стало чувствовать себя на внешней арене гораздо уверенней с таким-то козырем в руках. Во время Карибского кризиса 1962 года США пришлось принять во внимание, что у СССР есть оружие, чья мощь может уничтожить любой западный мегаполис. Пришлось обеим сторонам договариваться.