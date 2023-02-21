В ГД назвали регион, где Россия может испытать ядерное оружие Депутат Госдумы Журавлев: Россия может испытать ядерное оружие на Новой Земле

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты «Тополь-М» с космодрома Плесецк

Россия может испытать ядерное оружие на полигоне на Новой Земле, рассказал NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий подчеркнул, что именно в данном регионе проводили подобные учения в эпоху СССР. Депутат добавил, что пустых территорий в РФ много и переселять граждан не станут.

Россия может проводить ядерные испытания там, где это делал СССР, — на Новой Земле. Страна у нас большая, пустых территорий много, кого-то переселять необходимости нет. Пусть люди не боятся. Бояться нужно американцам и европейцам, чьи правители довели мир до того, что мы теперь вынуждены отвечать. Это не угроза, а предложение одуматься, подумать. Россия не сожгла мосты, Путин не сказал о выходе из ДСНВ, он не «хлопнул дверью», — заявил Журавлев.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил, что Министерство обороны РФ и Росатом должны подготовиться к испытанию ядерного оружия на случай, если так же поступят власти США. По его словам, мирный ядерный паритет не может быть нарушен.

Также в рамках своего выступления Путин объявил о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом он отметил, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе из договора. Для возврата к диалогу, по его словам, требуются разъяснения о военных намерениях Парижа и Лондона.