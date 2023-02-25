В США посоветовали прислушаться к Путину, чтобы не допустить ядерной войны Полковник Макгрегор: США следует прислушаться к словам Путина о ДСНВ, чтобы избежать ядерной войны

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Вашингтону следует прислушаться к российскому лидеру Владимиру Путину после его объявления о приостановке участия Москвы в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), чтобы избежать ядерной войны, заявил полковник США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Он подчеркнул, что и США, и Россия обладают достаточным количеством оружия, которым можно уничтожить всю планету.

Поэтому в наших интересах восстановить договор в какой-то момент, и я думаю, что он (Владимир Путин. — NEWS.ru) дал это четко понять, — сказал Макгрегор.

Полковник предположил, что Россия может обладать большим ядерным арсеналом, нежели США. Он также высказал мнение о том, что американская сторона предала Россию и у Путина есть факты, подтверждающие это.

О приостановке Россией участия в ДСНВ Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. При этом он подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не выходе Москвы из договора. По словам Путина, для возврата к диалогу потребуются разъяснения о военных намерениях Великобритании и Франции.

После выступления президент внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в ДСНВ. Нижняя палата парламента приняла его единогласно. Документ также был одобрен Совфедом.

Президент США Джо Байден выразил сожаление по поводу решения России приостановить участие в ДСНВ. Американский лидер назвал этот шаг «большой ошибкой».