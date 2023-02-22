Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ

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Госдума на заседании 22 февраля единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Документ внес в нижнюю палату парламента президент страны Владимир Путин, решение о возобновлении участия России в соглашении, согласно законопроекту, примет также он.

Документом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении Договора будет принимать Президент РФ, — говорится на сайте Госдумы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что действия России в отношении договора обоснованы тем, что Соединенные Штаты «прекратили соблюдать взятые на себя обязательства и отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности».

Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия, — резюмировал Володин.

ДСНВ — соглашение между Москвой и Вашингтоном о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Оно заменило договор об СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу — Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП).

Ранее в ходе выступления с посланием Федеральному собранию Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ. При этом глава государства отметил, что Москва не выходит из договора окончательно. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на это призвал Россию придерживаться обязательств не начинать ядерную войну.