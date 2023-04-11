Ядерное оружие России: мощность, потенциал и дальность действия Рассказываем, какие ракеты есть в арсенале страны и какое ядерное оружие РФ разместит в Белоруссии в 2023 году

Фото: Министерство обороны РФ

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» в ходе тренировки стратегических сил сдерживания

На сегодняшний день ядерное оружие России представлено несколькими классами боеприпасов для различных носителей. Ракеты, бомбы и снаряды нескольких видов могут запускаться с земли, с воды или с воздуха. Эксперты считают, что на данный момент наша страна лидирует в гонке вооружений с США.

Сейчас тактическое ядерное оружие России выступает скорее в качестве сдерживающего фактора, чем как орудие боя. Именно поэтому тактическое вооружение имеет небольшую мощность в сравнении со стратегическим и располагается ближе к государственным границам. К примеру, комплекс «Искандер», по разным данным, может поразить цель на расстоянии 500–650 км. Точные цифры назвать нельзя, так как данные, которые выдают официальные источники, могут быть и завышены, и занижены в стратегических целях.

Сколько ядерного оружия у России

Российская Федерация в отличие от Штатов постоянно занимается модернизацией ядерного вооружения, и сейчас 90% боевого атома мира распределено между двумя этими странами. По официальным данным, количество ядерных боеголовок в РФ составляет порядка 6000 единиц, а в США — около 5400. По данным, взятым из открытых источников в США, средняя мощность одной боеголовки составляет 200 килотонн.

Стратегическое ядерное оружие РФ состоит из ракет высокой дальности. Они могут быть запущены с земли, с корабля или подводной лодки, с подвижного комплекса или бомбардировщика. Их названия говорят сами за себя: «Ярс», «Сатана» («Сармат»), «Тополь-М», «Авангард», «Кинжал», «Синева», «Лайнер», «Булава», «Посейдон», «Циркон».

Фото: Министерство обороны РФ Ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой «Тополь»

Ядерное оружие России в 2023 году представлено несколькими видами ракет, которые называют «совершенным оружием»: их не может засечь западная система ПВО, они могут лететь через Северный и Южный полюс, развивают гиперзвуковую скорость и прямо в полете могут менять высоту, направление и скорость.

Межконтинентальный комплекс «Ярс» способен поразить цель на расстоянии 12 тыс. км, при этом он несет от двух до шести боеголовок, которые можно запрограммировать как на одну цель, так и на разные. Гиперзвуковой комплекс «Сармат» на Западе прозвали «Сатана», а российские военные называют его «Судный день». Он несет от семи до десяти боеголовок, при этом дальность поражения составляет 18 тыс. км, а максимальная мощность заряда — 750 килотонн.

К тактическому ядерному оружию России, которое еще называют малым, относят боеприпасы, которые можно запустить с помощью артиллерийской установки:

· «Тюльпан»

· «Искандер»

· «Гиацинт»

· «Малка»

На сегодняшний день бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, отнесли бы к малому ядерному оружию, так как их мощность составляла 15 килотонн и 21 килотонну соответственно.

Ядерное оружие России — 2023

Большой резонанс среди мировой общественности вызвала новость о размещении ядерного оружия России в Белоруссии. Александр Лукашенко рассказал об этом журналистам в феврале текущего года. При этом президент уточнил, что разговор идет именно о тактическом, а не о стратегическом оружии.

Фото: Министерство обороны РФ Установка межконтинентальной баллистической ракеты «Авангард» в шахтную пусковую установку

Еще в 1970 году был заключен Договор о нераспространении ядерного оружия, согласно которому страны, обладающие таким оружием, не могут передавать его тем, у которых его нет. Однако, США имеют тактическое ядерное вооружение в нескольких странах Европы, включая Германию, Нидерланды и Италию. В Греции также организовано место для хранения, но на данный момент оно пустует.

НАТО утверждает, что хранение ядерного оружия не идет вразрез с договором, так как обслуживанием систем в других странах полностью занимается персонал из США. Владимир Путин не единожды критиковал такое поведение Штатов, но затем объявил о том, что Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии. При этом президент заявил, что международные обязательства страны по нераспространению ядерного оружия не нарушаются.

Путин уточнил, что оружие будет только размещено на территории Белоруссии, а не передано ей. И в соответствии с практикой США заниматься его обслуживанием будет исключительно персонал из России. Речи об обучении белорусских работников не идет. При этом военные Белоруссии будут учиться применять ядерное оружие, но только на тренировочных макетах.

По данным СМИ, в Пентагоне спокойно отнеслись к такому решению и усомнились в том, что Россия применит ядерное оружие. В Европе к такому объявлению отнеслись более критически. Например, власти Германии считают, что таким образом Россия вводит НАТО в заблуждение, однако никаких подтверждений у ФРГ на этот счет нет.

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