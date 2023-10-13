Они в нас не верили, а мы научились драться: почему Украина проигрывает

Фото: МО Украины

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в провале контрнаступления ВСУ Запад, который «долго поставляет оружие». Но плохому танцору и тапочки мешают, ведь причины неудач Киева кроются совсем в другом.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов до этого также заявлял, что наступление Киева «не отстает, а выбилось из графика». Таким образом, Киев подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что ВСУ не добились результатов в ходе атаки.

Контрнаступление Украины началось в мае 2023 года. Главными его целями были перерезание сухопутного коридора и выход к границам Крыма. Однако из-за эффективно выстроенной обороны ВС РФ атака началась крайне вяло.

Украине не помогли даже отправленные в бой западные танки. Они действительно оказались на новых территориях России. Но уже в качестве металлолома — наши солдаты уничтожили немецкие танки Leopard, британские Challenger, бронетранспортеры Bradley и кучу другой техники. Таким образом, из-за Вооруженных сил России западный военно-промышленный комплекс понес колоссальные репутационные потери, которые не получал ни в одном конфликте. Весь мир увидел, что оружие стран НАТО можно уничтожать.

Параллельно с нанесением урона Киеву на поле боя ВС РФ почти ежедневно уничтожают склады с боеприпасами, нефтехранилища, ремонтные заводы и другую военную инфраструктуру Украины.

Российская оборона выстроена настолько грамотно, что ВСУ не прошли даже первые ее рубежи. В результате спустя 5 месяцев, кроме нескольких сел, Киев не смог захватить ничего. До конца наступления еще далеко, но уже сейчас можно констатировать, что оно захлебнулось.

Фото: МО Украины

Причины провала Киева

Подоляк лукавит, когда говорит, что Украине дают мало оружия или поставляют его не вовремя. Для США и ЕС конфликт между Москвой и Киевом всегда был приоритетом №1. Оружия поставляли много и быстро. Промедлений не было.

Однако грамотно воспользоваться полученной техникой Киев не смог. Даже хваленые Challenger 2 и Leopard ничем не помогли, как, в прочем, и остальные «вундервафли», на которые Украина возлагала надежды до этого. Причины провала — в многократно улучшившей свои навыки российской армии.

В начале СВО армия России вела боевые действия чуть менее эффективно, чем сейчас. В города заезжала тяжелая техника, были проблемы с координацией войск и связью. Удары артиллерии согласовывались слишком долго.

Однако чуть более чем за полтора года каждый командир и боец в зоне СВО обрели достаточные навыки для ведения современных боевых действий. Первыми танки и пехоту в бой уже не отправляют. Сначала ВС РФ проводят артподготовку к атаке и уничтожают максимальное количество противника на расстоянии, затем точечно отрабатывают по противнику беспилотниками. И только после этого на зачистку отправляется пехота.

Тактика у ВС РФ эффективная. На каждом направлении выстроено по несколько оборонительных линий с противотанковыми рвами, окопами, инженерными заграждениями и укрепрайонами. Все подступы к российским позициям заминированы, поэтому противник чаще всего уничтожается еще на подходе. Как только ВСУ разобьются о действующие минные поля, противника отодвигают на прежние позиции, а снаряды расставляют заново. В результате Киев каждый день бьется лбом об один и тот же укрепрайон, теряя сотни солдат и много единиц военной техники.

Если все же случается прорыв ВСУ, то российские солдаты атакуют противника всеми доступными средствами: артиллерией, ударными FPV-дронами, сбрасывают на них снаряды. Обычно врага удается разбить еще на первой линии обороны и отбросить сразу же, как только он идет в атаку. Однако иногда производится отвод войск на более выгодные рубежи (на вторую линию обороны), которые оборудованы аналогично. Таким образом, пройдя через первый круг ада, противник натыкается на второй, неся колоссальные потери в живой силе и технике.

Фото: МО Украины

Украина потеряла два преимущества

Вторая причина провала контрнаступления ВСУ заключается в том, что западные аналитики, которые планировали операцию для Украины, недооценили Россию. Они надеялись на то, что РФ отступит с территорий. Но этого не произошло, ведь Россия активно подготовилась к большой драке — начала в разы наращивать производство боеприпасов, танков, дронов и ударных вертолетов.

Раньше только у Украины был безлимитный поток техники и снарядов. Теперь он есть и у ВС РФ, а значит, боеприпасы можно не жалеть. Таким образом, Украина утратила преимущество в количестве оружия, которое было у нее в первые месяцы спецоперации.

Третья причина провала ВСУ кроется в увеличении численности российских военных в зоне СВО. Украине в первое время удавалось отбиваться только из-за численного превосходства, но даже в таких условиях мы побеждали и освобождали территории.

В начале в СВО участвовали, предположительно, до 200 тысяч российских солдат. Осенью 2022 года по мобилизации было набрано еще 300 тысяч. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что с января 2023 с ВС РФ контракты подписали 357 тысяч человек.

По численности войск мы тоже достигли с Украиной паритета. Более того, Киев даже начал в этом проигрывать — мобилизационный ресурс у него исчерпывается. Никто не хочет ехать на фронт и прячется от военкоматов.

Спецоперация дала армии России возможность получить и улучшить навыки ведения современных боевых действий. Наши военные сражаются на поле боя уже эффективнее многих солдат НАТО. Более того, благодаря анализу операций ВСУ теперь мы знаем тактику Североатлантического альянса в бою. В случае глобального мирового конфликта сможем использовать эти знания, чтобы победить.

А Подоляку и другим украинским деятелям не нужно придумывать отмазки. Это не Запад медленно поставлял оружие, а Россия стала во много раз сильнее.

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