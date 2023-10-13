Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил в провале контрнаступления ВСУ Запад, который «долго поставляет оружие». Но плохому танцору и тапочки мешают, ведь причины неудач Киева кроются совсем в другом.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов до этого также заявлял, что наступление Киева «не отстает, а выбилось из графика». Таким образом, Киев подтвердил слова президента России Владимира Путина о том, что ВСУ не добились результатов в ходе атаки.
Контрнаступление Украины началось в мае 2023 года. Главными его целями были перерезание сухопутного коридора и выход к границам Крыма. Однако из-за эффективно выстроенной обороны ВС РФ атака началась крайне вяло.
Украине не помогли даже отправленные в бой западные танки. Они действительно оказались на новых территориях России. Но уже в качестве металлолома — наши солдаты уничтожили немецкие танки Leopard, британские Challenger, бронетранспортеры Bradley и кучу другой техники. Таким образом, из-за Вооруженных сил России западный военно-промышленный комплекс понес колоссальные репутационные потери, которые не получал ни в одном конфликте. Весь мир увидел, что оружие стран НАТО можно уничтожать.
Параллельно с нанесением урона Киеву на поле боя ВС РФ почти ежедневно уничтожают склады с боеприпасами, нефтехранилища, ремонтные заводы и другую военную инфраструктуру Украины.
Российская оборона выстроена настолько грамотно, что ВСУ не прошли даже первые ее рубежи. В результате спустя 5 месяцев, кроме нескольких сел, Киев не смог захватить ничего. До конца наступления еще далеко, но уже сейчас можно констатировать, что оно захлебнулось.
Причины провала Киева
Подоляк лукавит, когда говорит, что Украине дают мало оружия или поставляют его не вовремя. Для США и ЕС конфликт между Москвой и Киевом всегда был приоритетом №1. Оружия поставляли много и быстро. Промедлений не было.
Однако грамотно воспользоваться полученной техникой Киев не смог. Даже хваленые Challenger 2 и Leopard ничем не помогли, как, в прочем, и остальные «вундервафли», на которые Украина возлагала надежды до этого. Причины провала — в многократно улучшившей свои навыки российской армии.
В начале СВО армия России вела боевые действия чуть менее эффективно, чем сейчас. В города заезжала тяжелая техника, были проблемы с координацией войск и связью. Удары артиллерии согласовывались слишком долго.
Однако чуть более чем за полтора года каждый командир и боец в зоне СВО обрели достаточные навыки для ведения современных боевых действий. Первыми танки и пехоту в бой уже не отправляют. Сначала ВС РФ проводят артподготовку к атаке и уничтожают максимальное количество противника на расстоянии, затем точечно отрабатывают по противнику беспилотниками. И только после этого на зачистку отправляется пехота.
Тактика у ВС РФ эффективная. На каждом направлении выстроено по несколько оборонительных линий с противотанковыми рвами, окопами, инженерными заграждениями и укрепрайонами. Все подступы к российским позициям заминированы, поэтому противник чаще всего уничтожается еще на подходе. Как только ВСУ разобьются о действующие минные поля, противника отодвигают на прежние позиции, а снаряды расставляют заново. В результате Киев каждый день бьется лбом об один и тот же укрепрайон, теряя сотни солдат и много единиц военной техники.
Если все же случается прорыв ВСУ, то российские солдаты атакуют противника всеми доступными средствами: артиллерией, ударными FPV-дронами, сбрасывают на них снаряды. Обычно врага удается разбить еще на первой линии обороны и отбросить сразу же, как только он идет в атаку. Однако иногда производится отвод войск на более выгодные рубежи (на вторую линию обороны), которые оборудованы аналогично. Таким образом, пройдя через первый круг ада, противник натыкается на второй, неся колоссальные потери в живой силе и технике.
Украина потеряла два преимущества
Вторая причина провала контрнаступления ВСУ заключается в том, что западные аналитики, которые планировали операцию для Украины, недооценили Россию. Они надеялись на то, что РФ отступит с территорий. Но этого не произошло, ведь Россия активно подготовилась к большой драке — начала в разы наращивать производство боеприпасов, танков, дронов и ударных вертолетов.
Раньше только у Украины был безлимитный поток техники и снарядов. Теперь он есть и у ВС РФ, а значит, боеприпасы можно не жалеть. Таким образом, Украина утратила преимущество в количестве оружия, которое было у нее в первые месяцы спецоперации.
Третья причина провала ВСУ кроется в увеличении численности российских военных в зоне СВО. Украине в первое время удавалось отбиваться только из-за численного превосходства, но даже в таких условиях мы побеждали и освобождали территории.
В начале в СВО участвовали, предположительно, до 200 тысяч российских солдат. Осенью 2022 года по мобилизации было набрано еще 300 тысяч. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что с января 2023 с ВС РФ контракты подписали 357 тысяч человек.
По численности войск мы тоже достигли с Украиной паритета. Более того, Киев даже начал в этом проигрывать — мобилизационный ресурс у него исчерпывается. Никто не хочет ехать на фронт и прячется от военкоматов.
Спецоперация дала армии России возможность получить и улучшить навыки ведения современных боевых действий. Наши военные сражаются на поле боя уже эффективнее многих солдат НАТО. Более того, благодаря анализу операций ВСУ теперь мы знаем тактику Североатлантического альянса в бою. В случае глобального мирового конфликта сможем использовать эти знания, чтобы победить.
А Подоляку и другим украинским деятелям не нужно придумывать отмазки. Это не Запад медленно поставлял оружие, а Россия стала во много раз сильнее.
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