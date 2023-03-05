Рогов: ВСУ готовят наступление, чтобы перерезать коридор в Крым

Фото: МО Украины

Украинское военное командование готовится к наступлению на юг Запорожской области, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, бойцы ВСУ рассчитывают выйти к Азовскому морю и оттуда перерезать сухопутный коридор в Крым.

Согласно имеющимся оперативным данным, режим Зеленского формирует ударную группировку для наступления на южном направлении. Речь идет о подготовке весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области с целью выхода к побережью Азовского моря. Основная задача — рассечь нашу группировку и перерезать сухопутный коридор в Крым, — сказал Рогов.

Он уточнил, что резервы украинских войск сейчас находятся под Днепром, а также на территории Запорожской области, находящейся под контролем Киева. По его словам, командование ВСУ уже перебросило туда 12 тысяч бойцов с целью отправить их в наступление.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что Киев по-прежнему планирует захватить Крым военным способом с подачи США. По данным ведомства, Вашингтон пытается «заработать очки на крымской кампании» и подстрекает Украину к нанесению ударов по республике.