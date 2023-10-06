Россию разозлили всерьез: скоро США будут умолять нас о мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-34

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Новосибирский авиационный завод имени Чкалова с проверкой хода выполнения гособоронзаказа. В ходе совещания с руководителями предприятия поднималась тема разработки комплекса с беспилотниками большой дальности, поставка в ВС РФ новых образцов авиатехники, а также истребителей Су-34.

Адреналин для эффективной работы

Мозг человека начинает эффективнее работать, когда тот попадает в стрессовую ситуацию и получает дозу адреналина. Происходит мобилизация всего организма: обостряются интуиция, увеличивается ловкость и сила, действия становятся более четкими и размеренными. Человек делает все для того, чтобы защитить себя от внешней угрозы и выйти из ситуации победителем.

Свою дозу адреналина на фоне противостояния с Западом получила и Россия. Страна почувствовала внешнюю угрозу и бросила все силы на то, чтобы не дать США, Великобритании и Евросоюзу одолеть себя. Причем оказалось, что оборонно-промышленный комплекс РФ умеет работать с тройной силой, что с бешенной скоростью могут массово выпускаться патроны, ракеты, беспилотники, различные зенитно-ракетные комплексы, танки и даже самолеты.

И что даже на фоне санкций Россия умеет ремонтировать свою военную технику, о чем министру обороны рассказал директор авиационного завода имени Чкалова Александр Панасенко. По его словам, предприятие успешно проводит сложные ремонтные работы, например, по смене головной и хвостовой частей как Су-34, так и других самолетов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-34

У России поменялись приоритеты

До спецоперации Россия слишком мало внимания уделяла развитию тех видов вооружений, которые нужны для ведения современных боевых действий: дальнобойной артиллерии и беспилотников. Основной упор делался на производство тяжелой техники. Безусловно, наши танки Т90М «Прорыв» и другие — эффективные. Но тяжелая техника предназначена только для ближнего боя. А как показывают современные вооруженные конфликты, прямого столкновения «дулом к дулу» уже почти не бывает. Танки любой страны до поля боя доезжают редко. Чаще всего их уничтожают на дальних подступах.

Российские комплексы вроде РСЗО «Торнадо-С» и ОТРК «Искандер» тоже отлично проявили себя в бою. Но они предназначены для нанесения ударов издалека. Снаряды для таких комплексов очень дорогие, поэтому для ближнего боя и уж тем более для контрбатарейной борьбы они не подходят.

Поэтому в ближайшие годы России придется разрабатывать отечественный аналог американских РСЗО HIMARS, которые стреляют на расстояние от 45 до 84 километров (в зависимости от типа ракет) и неплохо проявили себя во время артиллерийских дуэлей. А также создавать другие виды реактивных систем залпового огня с большой дальностью.

Ну а пока будет вестись разработка, отечественный ОПК делает упор на другие виды вооружений, которые являются «мастхэвом» в современных боевых действиях.

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press ОТРК «Искандер»

Технологический прорыв

До конца прошлого года с беспилотниками у российского оборонно-промышленного комплекса было не все гладко. Работоспособных моделей было немного. Применялись в основном БПЛА «Орлан-10», но они не отвечали всем требования ведения современных боевых конфликтов. Тогда вот Россия собралась с силами и сделала настоящий технологический прорыв, перезагрузив сферу производства «птичек», а также других вооружений.

Появились беспилотники «Герань», которые летают на расстояние в несколько сотен километров и несут десятки килограммов боевого заряда. Они могут поражать объекты военной инфраструктуры в глубоком тылу противника. Помимо этого, «Герани» являются очень дешевыми в производстве.

Еще одна гордость отечественного ОПК — БПЛА «Ланцет», дальность полета которого составляет 40 километров (в новой версии может быть 70). Такие беспилотники применяются для поражения техники и живой силы противника на линии боевого соприкосновения. Сбить их практически невозможно.

При этом на ускоренное производство техники перешли военные заводы по всей России. Предприятия ОПК РФ, по заявлению представителей Ростеха, в разы нарастили производство ракет для комплексов «Искандер», зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» и гиперзвуковых комплексов «Кинжал». Заводы работают круглые сутки, а скорость производства боеприпасов и техники увеличилась в 2, а то и в 10 раз.

Российские заводы активно производят авиационные бомбы, снаряды для танков и артиллерии. Упор делается в том числе на разработку высокоточного оружия, например зенитных управляемых ракет 9М333.

Для российской гаубицы «Мальва» разрабатывают новейшие виды боеприпасов, среди которых будут и управляемые снаряды. Ожидается, что разработка позволит атаковать противника на больших расстояниях и составит конкуренцию артиллерийским системам стран НАТО.

Фото: МО РФ Гаубица «Мальва»

Разозлили вы нас всерьез

Судя по росту производства ОПК, русского медведя Запад все же раздразнил. С каждым днем ситуация для Украины и Запада становится все хуже. И хотя несколько месяцев назад Россия еще просила НАТО остановиться, не эскалировать конфликт, теперь у нее начинает просыпаться аппетит к наращиванию военной мощи. Возможно, скоро наступит время, когда уже США будут умолять РФ сесть за стол переговоров.

Никита Тыщенко

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