Как прибывшие Abrams повышают риск прямой конфронтации Россия — НАТО

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Танк Abrams

Картинка прибытия в Европу новейших американских танков обошла все телекомпании Европы. Теперь их начнут перебрасывать на Украину. Тридцать первых машин ничего ровным счетом не решат на поле боя. Но сам факт их появления влечет за собой целый ряд вопросов, способных вывести военную конфронтацию на совершенно новый уровень, которого все вовлеченные стороны до последнего времени стремились избегать.

«Мы же не поставляем танки и самолеты»

В свое время генсек НАТО Йенс Столтенберг парировал все намеки на прямое вовлечение НАТО в войну с Россией трафаретной фразой: «Но мы же не поставляем Украине танки и самолеты». С тех пор украинское воинство получило западные танки нескольких видов, а современные самолеты могут быть доставлены уже к весне.

Теперь очередь за Abrams, которые пока прибывают скорее для того, чтобы таким символическим решением поднять дух украинских боевиков. Чтобы продемонстрировать материализацию вдохновляющего местных бойцов лозунга «Америка с нами!», который после всех финансовых перипетий в заокеанском конгрессе требуется как-то освежить. Собственно, после передачи украинской армии этих танков в запасе у США остаются только дальнобойные и запускаемые с земли ракеты АТАСМS.

Фото: US Navy

Ситуация с появлением новых танков куда сложнее по своим последствиям.

Кто же будет обслуживать эти машины

Проблема в том, что танки Abrams капризны и очень сложны в обслуживании. Это признают все специалисты, которые сталкивались с такими машинами. Украинские танкисты, конечно, прошли скоротечные курсы по вождению и рычагами управления смогут манипулировать. Но после каждого применения Abrams в боевых условиях им потребуется серьезная профилактика. И для ее проведения нужны опытные техники, которых за несколько недель не подготовишь. Даже при условии, что с машин будет снята часть секретной электроники, дабы она не попала в наши руки.

Значит, будет необходимо завозить на Украину и западных, прежде всего американских, технических специалистов. Abrams слишком громоздки и тяжелы, чтобы их доставлять на профилактику в ту же Польшу. А когда танков будет уже не тридцать, а куда больше, то потребуются целые бригады по обслуживанию техники. А потом, глядишь, и целые экипажи из «отпускников».

Буквально на днях наши информагентства процитировали историю российского разведчика, поведавшего, что в сожженном его группой танке Leopard был целиком немецкий экипаж. И один из немцев даже успел представиться и назвал свою часть бундесвера. Видимо, у нас решили не раздувать эту историю. Но, по косвенным данным, она вызвала переполох в Берлине. И якобы расстроенный канцлер Олаф Шольц мстительно инициировал запрет на въезд в ЕС машин с российскими номерами по причине, как там выразились, гибели на Украине «нескольких немецких техников».

Фото: МО РФ

Так вот, появление большого числа «американских техников» поставит вопрос о прямой вовлеченности США в конфликт на Украине, поскольку уже нельзя будет говорить об отдельных наемниках-романтиках, отправившихся повоевать по собственной инициативе.

Военное окно Овертона

Впрочем, есть версия, что такие обстоятельства не заботят заокеанских «ястребов». Более того, используя прием, известный как окно Овертона (метод, позволяющий постепенно вводить в оборот новые или ранее не приемлемые понятия), они стремятся поэтапно приучать общество к опасным реалиям, которые еще вчера казались просто преступными.

Сначала стали поднимать уровень поставляемых на Украину вооружений, включая самые смертоносные и откровенно наступательные. Затем в ход пошли вооружения, обслуживание которых невозможно руками местных техников, — танки Abrams, самолеты F-16. Вслед за техниками на Украину потянутся и профессиональные военные, поскольку подготовленных украинских танкистов и летчиков не хватит. А затем придет черед, как проболтался новый британский министр Грант Шэппс, и ввода на Украину военных частей НАТО, пусть на первом этапе и под предлогом подготовки украинских солдат на месте.

Но все эти шаги позволяют обществу морально смириться с каждым новым этапом эскалации, ведущей на деле в ядерную пропасть.

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