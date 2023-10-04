Финский турист в шоке: санкции не испортили Петербург. Как так вышло?

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Турист из Финляндии Юха Перттула, посетивший Санкт-Петербург, признался в беседе с газетой Iltalehti, что санкции не повлияли на Россию. Эффект, на который рассчитывал коллективный Запад, вводя против России санкции, не был достигнут: Центробанк РФ не позволил рублю обвалиться в самые тяжелые для экономики месяцы, а на полках магазинов до сих пор можно найти все, что нужно. Это характерно не только для Москвы и Санкт-Петербурга, но и для регионов. И такая ситуация сильно расстраивает многих европейцев.

Почему все пошло не по плану

Стратегия санкционного давления используется западными странами уже не один десяток лет. Но ранее ее применяли против относительно слабых стран, у которых не было большого политического влияния и союзников. Санкционная тактика была проверена годами. И даже сама угроза санкций и последующего за ними уничтожения экономики заставляла страны менять решения и политические курсы.

Но в этот раз «что-то пошло не так». Не сработало. Потому что целью стала не страна третьего мира, а Россия. У нас далеко не лучшая мировая экономика, но у нас достаточно сил, чтобы обеспечить страну пропитанием и стратегическими ресурсами.

Пробелы в электронике нам позволяет закрывать наш основной партнер — Китай. Я не называю Китай союзником по двум причинам. Он чрезмерно зациклен на себе, а торгово-экономические отношения с Америкой для Поднебесной важны так же, как и с нами.

Однако будет глупостью говорить, что санкции вообще не мешают нашей экономике. Цены действительно выросли, а параллельный импорт добавляет копеечку к нашим расходам.

Фото: NEWS.ru

А потом что?

В случае с Россией санкции могут иметь не только негативные последствия, но и позитивные.

Санкции, а также уход европейских и американских компаний освободили много пространства для нового бизнеса. А значит, если вовремя подсуетиться, то мы можем вывернуть все в свою пользу. Местные производства смогут расширяться в доселе неприступные для них ниши.

Создание новых производств повлечет за собой увеличение рабочих мест, а налоги могут пойти на субсидии перспективным компаниям. Единственный минус — позитивные итоги нас ждут не завтра и не через год. Тут нужно немного подождать.

Санкции с нами надолго

А что, если санкции снимут? Например, когда закончится спецоперация на Украине. Не уверен. Поэтому нам нужно верить в скорейшее окончание конфликта, но при этом осваивать новые области экономики и самим думать о завтрашнем дне. В том числе прокачивать и IT-сферу. Тогда, может быть, и финны будут к нам приезжать почаще. И они уже не будут удивляться тому, что Петербург не заметил санкций.

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