Мы на пороге появления «супер-VPN». И виноват будет запрет Роскомнадзора

Фото: Omar Marques/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роскомнадзор, который контролирует соблюдение норм и правил в интернете, снова пообещал блокировать сервисы VPN с 1 марта 2024 года. Угрозы о блокировке таких сервисов регулярно звучат из уст чиновников уже несколько лет, но в реальности пока никаких глобальных мер по этому вопросу принято не было. К тому же запрет VPN может, наоборот, дать большой толчок к развитию подобных сервисов.

Зачем нужен VPN

VPN — это сокращенное от «виртуальная частная сеть». Для чего она нужна?

Во-первых, для защиты данных при организации удаленной работы. Во-вторых, для разграничения внутри одной корпоративной сети — условно говоря, чтобы одна часть компании была не в курсе, чем занимается другая. В-третьих, для безопасной работы непосредственно в интернете. VPN позволяет сделать закрытой от посторонних информацию о ваших поисковых запросах и о вашей активности в Сети, а также защититься от проникновения извне с помощью незащищенных сетей Wi-Fi. Все это достигается с помощью шифрования передаваемых данных, создания виртуальных IP-адресов и маскировки места, откуда происходит тот или иной запрос.

И пока все говорит о полезности таких сервисов. Так почему же тогда в России их хотят запретить?

Не для безопасности

Большинство людей в нашей стране в последние несколько лет используют VPN не для работы и не для защиты своих данных. А чтобы заходить на запрещенные Роскомнадзором интернет-ресурсы. В первую очередь это касается американских социальных сетей.

В магазинах приложений для смартфонов можно найти массу таких программ, как платных так и бесплатных, которые легко позволяют обходить все блокировки Роскомнадзора и получать доступ к запрещенным на территории России ресурсам.

Вот с такими VPN-сервисами и решили разобраться.

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Технологию запретить нельзя

Запретить Роскомнадзор, конечно, может. Но что? Ведь VPN — это не какая-то одна компания. Это не приложение и не сервис. Это технология. Нельзя отменить интернет или запретить электричество.

Конечно, можно бороться с отдельными приложениями. Только будет ли это эффективно? Ведь Роскомнадзор уже давно ведет борьбу с VPN и пытается делать так, чтобы эти программы работали плохо. Однако VPN нельзя отключить рубильником или кнопкой. И даже если заставить магазины приложений удалять такие программы, то это не сработает: App Store и Google Play Роскомнадзору не подчиняются.

Они придумают что-то новое

А главное — устраивая борьбу с VPN, мы толкаем разработчиков таких программ к созданию новых более совершенных сервисов. Которые уже нельзя будет никак запретить или блокировать. То есть Роскомнадзор сейчас сам стимулирует IT-компании к изобретению некого «супер-VPN» или «нового интернета», который даст пользователю абсолютную свободу и защищенность. Абсолютную и бесконтрольную.

И вот еще один нюанс. Пытаясь ограничить VPN, чиновники стимулируют пользователей телефонов подписываться на платные VPN-сервисы. То есть фактически, запрещая VPN, мы сейчас финансируем развитие этих технологий!

Хотя, конечно, можно бороться с VPN и другим способом. Весьма абсурдным — наказывать непосредственных пользователей неблагонадежных сервисов. Например, можно организовать патрули на улицах, которые будут проверять содержимое телефонов и штрафовать всех с VPN. Но не будет ли это перебором? Особенно учитывая, что Россия всеми силами старается идти в новую цифровую эпоху.

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