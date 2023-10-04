Зачем Маргарита Симоньян пошутила о ядерном взрыве. Или не пошутила

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Маргарита Симоньян

В каждой шутке, как известно, есть доля шутки. Главный реактор RT Маргарита Симоньян в довольно шутливой форма напомнила о феномене высотного ядерного взрыва: мол, в результате из строя выйдет вся электроника, включая пресловутые гаджеты, и детишки отлипнут от своих телефонов. Поскольку телефонов не будет. Впрочем, госпожа Симоньян относится к той категории лиц, которые произносят такие речи не просто так. Умные намеки поймут.

Три фактора ядерного взрыва

Для начала небольшой ликбез. Каждый советский школьник знал, как «Отче наш», что у ядерного оружия есть три поражающих фактора: ударная волна, проникающая радиация и электромагнитный импульс. Собственно, разницу вариантов применения оружия массового поражения можно проиллюстрировать на примере Хиросимы и Нагасаки.

Все видели кадры кинохроники с чудовищными разрушениями в Хиросиме, читали о судьбе тысяч погибших сразу и о мучительном угасании от онкологии многих тысяч, пораженных радиацией. Ну вот о Нагасаки ничего подобного не снято. А все потому, что второй атомный заряд взорвался на большой высоте. И город во многом избежал потерь Хиросимы. А электроника тогда была ламповая.

Еще в 80-х годах у нас в ходу была шутка как раз о высотном ядерном взрыве: мол, у американцев повсеместно внедряют компьютеры, а у нас все еще считают на счетах. Так что нам пресловутый импульс не так страшен, а у американцев мгновенно будет парализована вся экономика, банковская система, а биржи рухнут окончательно. Полный коллапс.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В ожидании апокалипсиса

Наша СВО дала повод для широкой дискуссии о возможности прежде немыслимого — ядерной фазы конфликта. Немецкий председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман уверяет, что русские никогда не решатся на применение ядерного оружия, а потому ракеты Таurus можно и нужно поставлять Киеву. Но ей заочно оппонирует Дмитрий Медведев, полагающий, что «никакого табу на применение ядерного оружия не существует».

А политолог Сергей Караганов публикует объемную статью, смысл которой можно передать одной цитатой: «Надо вернуть веру в ад утратившим ее!» Мол, слишком наши оппоненты уверовали в свою безнаказанность, ядерный порог может быть и понижен.

И тут из уст Маргариты Симонян звучит напоминание о том, что ядерное оружие может быть применено и особым образом, на значительной высоте. К слову, не так давно этот вопрос обсуждался на одном из политических ток-шоу, в ходе которого бомбы предлагалось взрывать над крупными украинскими войсковыми группировками, нацеленными на наступление. Радиоактивного заражения местности и разрушений нет, но противник слепнет полностью. Вся электроника, включая начинку ракет и управляемых снарядов, будет мертва.

Последний довод королей

Так что Маргарита Симоньян, будучи умной женщиной, в легкой форме напомнила нашим оппонентам, пораженным самомнением и спесью «белого господина», о возможных осложнениях. Да, шутка слегка циничная. Но как говорится, сказка ложь, да в ней намек. Когда-то на средневековых пушках писали: последний довод королей. Нынче есть доводы и аргументы посильнее.

Читайте также:

Конфликт на Украине могут поставить на паузу: время работает на Россию

В России разработали проект атомной подлодки «Арктур»: что в ней нового

Лондон раскрыл военную тайну. Зачем британцы травят ВСУ асбестом

Атака на Севастополь: надо не перехватывать, а уничтожать места базирования