Путин заявил о провале контрнаступления Украины

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе мероприятия он заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не дало результатов. По словам главы государства, Киеву не помогают ни западные ресурсы, ни поставки вооружений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Результатов, во всяком случае пока, нет. Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вкачаны в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч наемников, — заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что командование РФ в зоне СВО действует профессионально, а российские солдаты мужественно и стойко выполняют свой долг перед родиной. По словам Путина, весь мир видит, как западная техника горит.

Весь мир видит, что хваленая западная якобы неуязвимая техника горит. По своим тактико-техническим данным она уступает некоторым образцам вооружений еще советского производства, — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что формирования ВСУ понесли громадные потери — десятки тысяч человек. При этом киевскому режиму все труднее гнать новые пополнения на фронт.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс ранее заявил, что медленные темпы контрнаступления Украины были ожидаемы. Он подчеркнул, что у российской армии было несколько месяцев на создание долговременной обороны в Запорожской области. В частности, ВС РФ подготовили большие и плотные минные поля, затрудняющие продвижение ВСУ.