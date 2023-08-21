ВС РФ сожгли американские Bradley из РПГ: новости СВО на утро 21 августа

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Военные из 71-го гвардейского мотострелкового полка ВС России рассказали о сожженных американских Bradley на Запорожском направлении. По словам командира роты с позывным Админ, все произошло еще в начале украинского контрнаступления на участке между населенными пунктами Работино и Вербовое, передает РИА Новости. Bradley смогли доехать до российских окопов, поэтому под его командованием пехоте пришлось их уничтожить с помощью РПГ. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Вооруженные силы Украины за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак погиб один мирный житель в Ясиноватой, еще пять получили ранения.

ВСУ выпустили 99 различных боеприпасов по республике. Вражеским атакам подверглись населенные пункты Горловка, Гольмовский, Озеряновка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка и Ольгинка.

Украинские беженцы, проживающие в отеле Breaffy Woods, расположенном около Каслбара (Ирландия), выразили недовольство решением местных властей перестать предоставлять им бесплатное питание, сообщила журналистка Габия Гатавецкайте. Отныне украинцы должны платить по десять евро за взрослого и пять евро за ребенка за еду в день. В указанном отеле Breaffy размещены 333 украинских беженца и 132 иностранца, подавших заявки на международную защиту из других стран.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) занимаются вымогательством денег у родственников солдат, рассказал освобожденный из украинского плена боец Вооруженных сил России Виктор Раидин. Он был мобилизован из Красноярска. Родственники Виктора после звонка обратились в полицию, где им сказали ни в коем случае не переводить деньги украинцам, так как это «развод», а находящегося в плену рано или поздно обменяют.

Фото: IMAGO/Daniel Kubirski/Global Look Press F-16

Нидерланды могут отказать Киеву поставлять Вооруженным силам Украины истребители F-16, сообщил французский политик, глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо. При этом ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о согласии Амстердама на отправку F-16.

Известный американский телеведущий Такер Карлсон рассказал о встрече с президентом Сербии Александром Вучичем. Во время беседы, которая проходила в сербском посольстве в Будапеште, Вучич выразил свои мысли о разрушительных последствиях конфликта на Украине для европейской экономики.

По его словам, подрыв газопровода «Северный поток» серьезно ударил по Германии — ведущей экономике Европы. Он считает, что за этим стоит либо напрямую, либо косвенно администрация президента США Джо Байдена.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского об обмене Белгорода на членство в НАТО. По словам дипломата, у него могла случиться передозировка. Зеленский заявил, что согласен обменять Белгород на членство республики в Североатлантическом альянсе. Таким образом глава государства ответил на вопрос о готовности Киева к территориальным уступкам в обмен на вступление в НАТО.

Украинские инженеры разрабатывают роботизированные гусеничные носилки для эвакуации раненых, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным источника, пока собран всего один образец для 125-й бригады теоробороны на Лиманском направлении.

Владимир Зеленский не осознает, что истребители F-16 не изменят положение Вооруженных сил Украины, которые несут большие потери, заявил американский экс-разведчик Скотт Риттер, комментируя решение Нидерландов передать Киеву F-16 и обвинив главу Украины в смерти 400 тысяч украинцев.

В случае нападения на Белоруссию третьей стороны Москва будет расценивать это как агрессию против России, заявил российский посол в Минске Борис Грызлов. По его словам, РФ будет отвечать всеми возможными средствами вооружения.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и другие личности, которые берут на себя ответственность за теракты в России, заслуживают «правосудия Судоплатова», заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Таким образом он отреагировал на признание руководителя СБУ в том, что тот лично занимался проведением теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Парламентарий считает, что таких преступников не нужно «тащить в суд», их следует сразу казнить.

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