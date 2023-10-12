Медведев назвал число контрактников, принятых в армию России Медведев: с 1 января контракты с армией заключили более 357 тысяч россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

С начала 2023 года более 357 тысяч человек подписали контракты с российской армией, заявил в ходе совещания по вопросам доукомплектования вооруженных сил военнослужащими зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что речь идет как о служащих, находившихся в запасе, так и о добровольцах.

С 1 января 2023 в интересах объединенной группировки войск были приняты более 357 тысяч человек. Это, естественно, все — и те, кто пребывает в запасе и заключил контракт, и те, кто пришел как доброволец. В целом темпы набора по контракту неплохие, надеюсь, что мы сумеем сохранить их и в дальнейшем, — сказал Медведев.

До этого зампред Совбеза России рассказывал, что россияне, идущие служить по контракту, имеют крепкую мотивацию. По его словам, в армию приходят люди разного возраста, от 25 до 55 лет, их зачисление идет даже лучше запланированного: каждый день контрактников становится больше почти на 1,5 тысячи человек.

До этого Медведев заявлял, что с 1 января по 26 сентября 2023 года в ВС РФ приняли более 325 тысяч человек. Как он подчеркнул, подготовка боевого состава ведется на должном уровне.

В свою очередь замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заверил, что добровольцев и контрактников сейчас достаточно для выполнения задач в рамках СВО. По его словам, командование Вооруженных сил России не планирует проводить дополнительные мобилизационные мероприятия.