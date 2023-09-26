Медведев рассказал, сколько человек приняли в ВС РФ с начала 2023 года Медведев: с 1 января до 26 сентября в ВС РФ приняли более 325 тысяч человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками заявил, что с 1 января по 26 сентября 2023 года в ВС РФ приняли более 325 тысяч человек. По его словам, которые приводит ТАСС, подготовка боевого состава ведется на должном уровне.

С момента отсчета, по данным министерства обороны, то есть с 1 января текущего года по 26 сентября, в интересах объединенной группировки войск приняты более 325 тысяч человек, — сказал Медведев.

Ранее по поручению президента России Владимира Путина Медведев посетил полигон подготовки контрактников вблизи линии фронта в ДНР. Он ознакомился с ходом обучения бойцов и условиями их службы.

15 сентября Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что с начала 2023 года на контрактную службу в российские войска поступило 300 тысяч человек. Российский лидер подчеркнул, что эти контракты с ВС РФ подписаны людьми, которые готовы пожертвовать жизнью ради защиты Родины и интересов страны.

3 сентября член оборонного комитета ГД генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил в эфире канала «Забайкалье», что до конца 2023 года стоит план набрать 420 тысяч контрактников. По его словам, пока этот план выполняется, и в новой волне мобилизации нет необходимости.