Израилю можно, а России нельзя. Почему Слепаков и Галкин поддержали войну

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/NEWS.ru

Семен Слепаков и Максим Галкин

Многие «нетвойнисты» из числа российских звезд поддержали Израиль в конфликте с Палестиной. Почему они оказались «ястребами» Тель-Авива, хотя всего полтора года назад осудили Москву за менее жесткие действия против Киева?

Из знаменитостей Израиль в конфликте с Палестиной поддержали лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), комик Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Селебрити, которые в прошлом году осудили Россию за спецоперацию, буквально за несколько дней превратились в «ястребов» Израиля, который сейчас действует более жестоко, чем РФ.

Галкин написал в соцсетях, что он вместе со своей женой Аллой Пугачевой верит в позитивный исход конфликта в пользу Израиля, поддерживает эту страну. Комик отметил, что планирует сдавать кровь для раненых солдат и мирных жителей. Однако подчеркнул, что воевать за новую родину не пойдет, поскольку у него нет опыта службы в армии.

Слепаков выразил уверенность, что страна сможет выстоять в конфликте с Палестиной. Макаревич пожелал ЦАХАЛ удачи.

«Переобулись» в полете

Новости об одобрении бомбардировок сектора Газа Израилем со стороны ярых «нетвойнистов» вызывают недоумение. Всего полтора года назад, когда началась спецоперация, каждый из вышеназванных селебрити имел противоположную позицию. Они осудили Россию. Хотя ВС РФ действовали намного гуманнее, чем ЦАХАЛ: не проводили ковровые бомбардировки городов Украины, не отключали свет и воду, берегли мирных жителей.

Понятно, что новый виток конфликта развязал руки ХАМАС. Но это произошло не просто так. В конфликте между Израилем и Палестиной на протяжении десятилетий гибнут мирные люди. Каждая из сторон проявляет жестокость. Но российские релоканты, которые «не хотят жить в стране, конфликтующей со своими соседями», закрывают на это глаза. Израилю можно, а России нельзя?

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Почему российские селебрити стали «ястребами» Израиля, а не РФ?

Если Галкин, Пугачева, Слепаков, Макаревич и прочие уезжали из России потому, что она «ведет конфликт с соседями», то зачем они релоцировались в Израиль? Он ведь тоже устраивает конфликты с соседями, причем даже более жестокие. Более того, Израиль буквально держит в страхе весь Ближний Восток. Так почему же релоканты стали «ястребами» Израиля, а не РФ?

Возможная причина отнюдь не в патриотизме, а в жажде наживы. Каждый из артистов думал, что под санкциями Запада экономика России умрет за несколько месяцев. В Израиле, как им казалось, жить безопаснее.

Ради того, чтобы не потерять заработанные в России миллионы, релоканты готовы терпеть что угодно. Если бы перед ними поставили выбор: попасть под санкции или переехать в Северную Корею, то они бы, наверное, и туда перебрались. Лишь бы не потерять деньги. Но как можно променять страну, в которой прожил всю жизнь, где у тебя куча друзей и в целом много хороших людей, на недвижимость за границей и милость Запада?

Бросившим свое государство в трудную минуту места не найдется нигде. Сначала с войной столкнулись переехавшие в Армению, а теперь — в Израиль. Остается только один вопрос — куда Галкин, Пугачева, Слепаков и Макаревич побегут дальше, если конфликт на Ближнем Востоке не закончится в ближайшие дни?

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