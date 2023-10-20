США провели испытания на ядерном полигоне в важный для России день США провели испытания на ядерном полигоне в день решения России по ДВЗЯИ

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США 18 октября провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие. Это произошло в тот же день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили в американском Министерстве энергетики. Там отметили, что эксперимент проводился «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.

Команда объекта национальной безопасности Невады (Невадский испытательный полигон) провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности Соединенных Штатов выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру. <...> Для данного эксперимента <...> использовались химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы, — говорится в сообщении.

Госдума РФ 18 сентября приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве Россией ратификации ДВЗЯИ. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин объяснил: в России на протяжении 23 лет ждали, что США ратифицируют договор, но этого не произошло из-за двойных стандартов и безответственного отношения к вопросам всемирной безопасности. По его словам, гегемония Вашингтона «ни к чему хорошему не приводит», поэтому необходим диалог на принципах взаимной власти и отказ от двойных стандартов.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин допустил возможность отзыва Москвой ратификации ДВЗЯИ, который подписали и Россия, и США, но Вашингтон его не ратифицировал. Он также заявил, что ответ РФ на возможный ядерный удар не оставит противнику шансов на выживание. По словам президента, ни одному человеку в здравом уме не придет в голову применить ядерное оружие против России.