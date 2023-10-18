ГД приняла проект об отказе от договора о запрете ядерных испытаний Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты. Документ был внесен в парламент 13 октября.

Законопроектом отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации 24 сентября 1996 года. Название договора о ратификации изменится на «О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин дал поручение профильному комитету нижней палаты подготовить законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Он подчеркнул, что за 23 года Вашингтон так и не ратифицировал это соглашение, что можно назвать проявлением двойных стандартов. Между тем дератификация, по его словам, соответствует интересам России и принятие такого решения необходимо, учитывая, как активно Запад занимается эскалацией конфликтов в мире.