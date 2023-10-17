Россия выходит из ДВЗЯИ: когда и где Москва может начать ядерные испытания Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте нижней палаты. В каком регионе могут начать проводить ядерные испытания?

Что сказали в Госдуме и МИД РФ

Председатель парламента Вячеслав Володин сегодня утром в своем Telegram-канале сообщил, что Госдума начинает процедуру отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он объяснил: в России на протяжении 23 лет ждали, что США ратифицируют договор, но этого не произошло.

«Вашингтон из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам всемирной безопасности не сделал этого. В целях обеспечения безопасности нашей страны мы отказываемся от ратификации Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний», — написал парламентарий.

По словам Володина, гегемония Вашингтона «ни к чему хорошему не приводит», поэтому необходим диалог на принципах взаимной власти и отказ от двойных стандартов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что необходимо отозвать ратификационную грамоту ДВЗЯИ, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору. Под законопроектом подписались 439 депутатов из 450.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков 16 октября объяснил, что отзыв ратификации документа не говорит о том, что Москва намерена возобновить ядерные испытания.

«Отзыв ратификации отнюдь не подрывает нашего конструктивного подхода к ДВЗЯИ и не означает намерения нашей страны возобновить ядерные испытания. Россия в случае принятия соответствующего законопроекта остается государством, подписавшим договор, со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями», — сказал он.

Что говорил Путин о расторжении договора о запрете ядерных испытаний

5 октября президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Валдайского форума заявил, что РФ скоро может расторгнуть ратификацию договора о запрете на проведение ядерных испытаний.

«США подписали соответствующий международный акт, документ, договор о запрете на испытания ядерного оружия, и Россия его подписала. Россия подписала и ратифицировала, а Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали», — отметил глава государства.

6 октября пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Путина о ДВЗЯИ, пояснил, что Москва не намерена в ближайшее время проводить ядерные испытания.

«Здесь президент прежде всего имел в виду необходимость приведения к единому знаменателю ситуации де-факто. Потому что еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали», — сказал Песков.

Фото: kremlin Президент России Владимир Путин

Где Россия может проводить ядерные испытания

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru предположил, что в случае принятия соответствующего решения Москва может начать ядерные испытания на полигонах Новой Земли или Камчатки.

«У России огромная территория, есть законсервированные полигоны, предположу, на севере и востоке страны: ряд полигонов в районе Камчатки, а также на Новой Земле», — высказал мнение эксперт.

По словам Липового, у России не возникнет с этим вопросом проблем, потому что полигоны готовы к подобным испытаниям, которые станут ответом на «наглость США», которую больше в Москве терпеть не будут.

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