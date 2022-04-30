МИД: США ведут войну с Россией за счёт вовлечения других стран в конфликт В МИД заявили, что Запад избрал стратегию по ведению прокси-войн с Россией

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Западные страны напрямую избрали стратегию по ведению прокси-войн против России, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. В интервью ТАСС он пригрозил серьёзными последствиями, которые могут применить в ответ на подобные действия Запада.

С его слов, в данный момент объединение Соединённых Штатов, Британии и Франции, «а с ней и вся НАТО, позиционирующая себя ядерным альянсом», игнорирует принципы недопустимости конфликта между странами — обладательницами ядерного оружия.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО, снабжая оружием Украину, вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также предупредил об угрозе ядерной войны, поскольку сейчас все инструменты контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия «практически порушены». Глава МИД России подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы состоит в недопустимости такого конфликта.

Министр Вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи ответил на заявление Лаврова о том, что поставки странами НАТО оружия Киеву повышают риск эскалации конфликта на Украине и противостояния РФ и Альянса. Он заявил, что такой угрозы не видит, а слова российского министра назвал бравадой.