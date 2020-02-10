Лишь 263 из почти 1,8 тысячи россиян, чьи рейсы из Китая вынужденно отметили авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии», ещё не получили деньги за билеты.
По данным Минтранса, 197 пассажиров S7 и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» ждут пересадки на альтернативные рейсы или возврата за билеты до 29 февраля.
По информации ТАСС, обе авиакомпании отменили рейсы из Китая в России в начале февраля. Причина — эпидемия коронавируса 2019-nCoV в КНР.
Как писал NEWS.ru, к 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.
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