https://static.news.ru/photo/cf7d3904-4c1a-11ea-9041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лишь 263 из почти 1,8 тысячи россиян, чьи рейсы из Китая вынужденно отметили авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии», ещё не получили деньги за билеты.

По данным Минтранса, 197 пассажиров S7 и 66 пассажиров «Уральских авиалиний» ждут пересадки на альтернативные рейсы или возврата за билеты до 29 февраля.

По информации ТАСС, обе авиакомпании отменили рейсы из Китая в России в начале февраля. Причина — эпидемия коронавируса 2019-nCoV в КНР.

Как писал NEWS.ru, к 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. Все летальные случаи, за исключением одного, зафиксированы в Китае. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.