Российская авиакомпания будет летать на 20-летних бразильских самолетах S7 продолжит эксплуатацию бразильских региональных самолетов Embraer

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Российская авиакомпания S7 Airlines продолжит после 2024 года эксплуатацию бразильских региональных самолетов Embraer E170 2004–2005 годов выпуска, сообщает РБК. Эти 17 воздушных судов еще востребованы, а сомнений в возможности их обслуживания у специалистов нет. Почти все они сейчас летают из Новосибирска.

Мы продолжим эксплуатацию E170, на текущий момент они летают эффективно. <...> На ближайшие годы в части эксплуатации Embraer мы смотрим позитивно, — сообщил гендиректор S7 Group Дмитрий Куделькин.

Авиационный эксперт Григорий Померанцев считает такое решение совершенно разумным в условиях санкций на поставку и эксплуатацию самолетов, а также на отправку компонентов российским авиакомпаниям. Почти 20-летний возраст E170 он считает «далеко не критичным» при условии грамотного технического обслуживания.

Безопасность полетов не связана напрямую с календарным возрастом воздушного судна, вопрос только в расходах на поддержание летной годности, которые постепенно растут, — подтвердил директор по исследованиям и разработкам Infomost Consulting Алексей Синицкий.

17 мая «Аэрофлот» опроверг информацию об использовании просроченных деталей. Авиакомпании группы обеспечены необходимыми запчастями для надежной эксплуатации самолетов, заявили в пресс-службе компании. Там подчеркнули, что все детали проходят строгий контроль качества, проверку истории происхождения и имеют все необходимые сертификаты.